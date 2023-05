La Juventus pourra-t-elle compter sur Pogba, Vlahovic et Di Maria pour la fin de saison ?

Double objectif pour les Bianconeri : s'assurer une place dans les quatre premiers de Serie A et se qualifier pour la finale de la Ligue Europa.

C'est une période où l'on ne sourit pas à la Juventus. Sur le terrain et hors du terrain, en effet, la vie quotidienne à Continassa est devenue atypique ces derniers mois. On parle peu de football et, quand c'est le cas, c'est que les résultats ne sont pas enthousiasmants. Face à Lecce, il y aura la ferme volonté de jeter aux oubliettes un mois d'horreur qui vient de s'achever, caractérisé par deux victoires, quatre défaites et trois nuls. Le tout, avec l'élimination en Coupe d'Italie.

La Juventus joue gros dans les prochaines semaines

En résumé, la Juve devra à tout prix vivre un mois de mai différent. Une ligne directrice claire, tracée par le CFO Francesco Calvo, avec un double objectif à atteindre : se classer parmi les quatre premiers du championnat et conquérir la finale de l'Europa League. L'enjeu est de taille, pas seulement parce que les tribunaux joueront aussi leur rôle, mais en termes de pelouse, le groupe dirigé par Max Allegri n'a pas d'alibi.

C'est pourquoi, à l'approche des semaines indélébiles, les supporters attendent beaucoup de Dusan Vlahovic, Angel Di Maria et Paul Pogba. Un trio qui, pour des raisons différentes, n'a pas réussi à s'imposer avec continuité dans une saison de plus en plus en forme de feuilleton. Commençons par l'attaquant serbe, par celui qui aurait dû devenir l'épicentre de l'attaque bianconeri et qui, au contraire, est devenu un cas à part entière.

La situation de Vlahovic, Pogba et Di Maria

Certes, la pubalgie a fortement conditionné les performances du Serbe, mais la perception reste claire : l'ancien joueur de la Fiorentina n'a pas encore pu exprimer tout son potentiel à l'ombre de la Mole. Certains affirment que c'est un problème d'être associé à la production offensive opaque des Zèbres. D'autres, en revanche, sont d'avis que les déficiences techniques du joueur freinent un investissement de plus de 80 millions. Qu'importe, il n'en reste pas moins que l'on parle de 11 buts en 36 matches. Trop peu.

Cela dit, malheur à celui qui sous-estimerait le poids spécifique de l'attaquant, et qui sait, le retour au but en championnat ne se fera peut-être pas contre l'équipe des Pouilles. Ou plutôt, c'est le souhait de la Vieille Dame, de commencer à jeter de l'eau sur un feu de plus en plus incontrôlable.

Et Fideo ? Littéralement indispensable au début de l'année, il se trouve maintenant dans une nouvelle phase de ralentissement. L'affirmation maligne selon laquelle Di Maria, après avoir compris qu'il ne serait pas titulaire à Bologne, aurait préféré rester à Turin pour mieux soigner une légère contusion à la cheville droite. Et, peut-être, peut-être, ne sont-elles pas si malveillantes.

Mais de l'eau a coulé sous les ponts, les jambes se sont tournées vers l'actualité, sans trop penser au sujet de la prolongation de contrat. Viendra-t-elle ? Le dialogue avec l'entourage de l'Argentin est en cours, mais le climat d'incertitude qui accompagne la Juve n'aide évidemment pas à éclaircir rapidement le sujet de la prolongation. Il faudra de la patience et, surtout, sa participation ou non à la prochaine Ligue des champions fera toute la différence.

Et Pogba ? Une année surréaliste. De la stratégie infructueuse de la thérapie conservatrice qui ne lui a pas évité de manquer la Coupe du monde, en passant par une série de problèmes musculaires liés à l'inactivité dans les derniers mois de son aventure à Manchester United. Ici, comme le dirait Allegri, il ne s'agit pas de parler mais de faire. Et il est temps, puisqu'il a signé un très prestigieux contrat de quatre ans.