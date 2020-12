La Juventus hors course pour Diego Costa

Les champions d'Italie veulent s'offrir un attaquant supplémentaire, mais l'Espagnol Diego Costa ne fait pas partie de leurs cibles.

La s'est exclue de la course pour Diego Costa, selon les informations de Goal. Les champions d' ne faisant pas partie des clubs intéressés par le fougueux international espagnol bien qu'ils soient à la recherche d'un autre attaquant.

Diego Costa, qui possède une grande expérience du haut niveau, est récemment devenu libre de tout engagement. L’Atletico Madrid a accepté la résiliation anticipée du contrat de Costa, lui permettant de chercher un autre employeur. Alors qu'un deuxième passage avec les Rojiblancos ne s'est pas déroulé comme prévu pour l'attaquant né au , il continue de présenter un CV impressionnant et un profil susceptible d'intéresser bien des écuries.

Costa a aidé l'Atletico à remporter le titre de champion d' et accéder à la finale de la lors de son premier passage dans la capitale espagnole, avant de remporter le titre de à deux reprises avec . Ce succès n'a pas pu être reproduit à Madrid, car il n'a marqué que 19 fois en 81 apparitions, mais on s'attend à ce que ses services suscitent beaucoup d'intérêt.

Les équipes de tête de réfléchissent actuellement à leurs options de renfort, l' et la Juventus sont notamment désireux d'ajouter un élément supplémentaire à leur secteur offensif. Un départ vers l'Italie pour Costa est cependant peu probable.

La Juve n'a certainement pas l'intention de se positionner pour faire venir l'ancien buteur de Chelsea et l'aligner au côté de Cristiano Ronaldo notamment. Une approche aurait du sens pour les Bianconeri en termes de recherche d'une option de secours avec un élément qui serait heureux de passer du temps sur le banc et de devenir un joker de luxe pour Andrea Pirlo. Il n'est pas certain que Costa accepterait ce rôle.En conséquence, la Juve parcourra le marché à la recherche de cibles alternatives pouvant être acquises à un prix raisonnable. Le directeur général Fabio Paratici étant déjà en quête de l'oiseau rare.

Les Bianconeri s'intéressant à d'autres pistes, la voie est claire est donc libre pour les clubs rivaux s'ils veulent soumettre des offres pour Costa. Un certain nombre d'équipes au Brésil seraient désireuses de ramener le puissant attaquant dans leurs rangs, mais se rendre en Amérique du Sud n'est pas une priorité pour le joueur à ce stade. Costa préférerait rester dans une division européenne compétitive pour le moment et il y a toutes les chances qu'il retourne en - Wolves, et l'auraient dans leur viseur - alors qu'il cherche à retrouver le niveau qui lui a permis de marquer 59 buts en 120 matches pour Chelsea.