La Juventus fera sans Khedira contre l’OL

Le milieu allemand Sami Khedira ne participera pas au 8e retour de la Ligue des Champions entre son équipe de la Juve et l’OL.

Comme c’était pressenti, Sami Khedira ne prendra pas part au reste de la campagne européenne de la de Turin. Alors que le club cherche à le transférer, l’Allemand a été écarté de la liste des joueurs appelés à disputer les derniers tours de la Ligue des Champions.

Maurizio Sarri a fait appel au Turc Merih Demiral pour le remplacer. Ce dernier avait été gravement blessé en janvier dernier et n’avait pas pu disputer le match aller face aux Gones (0-1). A présent rétabli, il est donc prêt à reprendre la compétition et aider sa formation à aller loin dans cette épreuve.

Khedira ne veut pas quitter le club

Gêné par des soucis physiques récurrents, Khedira n’a disputé qu’environ 1000 minutes cette saison, toutes compétitions confondues. Son bilan statistique est resté bloqué à un but marqué. Ce lundi, sur son compte Instagram, le champion du monde 2014 a reconnu que cela a été « une année très difficile » pour lui. « Si d'une part je suis évidemment content du succès de notre équipe et du neuvième championnat consécutif, depuis décembre je vis personnellement un moment très frustrant", a-t-il ajouté.

Khedira (33 ans) a un contrat qui court jusqu’en 2021. Le club veut le vendre pour se débarrasser d’un gros salaire, mais l’intéressé n’est pas pressé de partir. Son intention est de rebondir sous la tunique bianconera : « Depuis que je suis arrivé ici il y a 5 ans, nous avons atteint de grands objectifs et cette saison nous avons encore un trophée à gagner! Je continuerai à donner tout ce que j'ai pour me remettre complètement de mes blessures: non seulement parce que j'aime le football et ce club, mais je crois aussi qu'ensemble, nous pouvons continuer à écrire l'histoire de la Juventus ». Ses dirigeants piémontais ne l’entendent certainement pas de cette oreille.