La grande annonce de Florentino Perez pour le mercato du Real Madrid

Malgré une présence importante en ce début de mercato, les supporters madrilènes en veulent plus. Florentino Perez vient de faire une grande annonce.

C'est le fantasme des supporters du Real Madrid : connaître un nouveau mercato XXL comme le légendaire de 2009 lorsque Florentino Perez avait ramené Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kaká et Xabi Alonso entre autres. Un scénario à l'époque nécessaire pour faire revenir le club parmi le gratin du football européen. Une situation de bascule un peu semblable à l'actuelle où les Merengue effectuent un renouvellement de plus en plus important de l'effectif, les soldats arrivant tous petit à petit en fin de carrière. Alors que tout semblait parti pour revivre ce fameux épisode mercantile, Florentino Petez a fait une grande annonce pour la suite du mercato madrilène.

Mercato au Real : grande annonce de Perez

Alors que le mercato vient à peine de démarrer, le Real Madrid a déjà fait de belles emplettes. Le latéral gauche Fran Garcia et le milieu offensif Brahim Diaz sont revenus dans leur club formateur et les Merengue ont sorti la bourse pour s'offrir le prometteur milieu anglais Jude Bellingham. L'attaquant de l'Espanyol Joselu, qui réalise une excellente fin de carrière, est également attendu pour jouer les doublures à la pointe de l'attaque. Pourtant, Florentino Perez vient de refroidir tout le monde.

Interrogé par un supporter lors d'une séance d'autographes improvisée, Florentino Perez, président du Real Madrid et grand amateur de vaste et de grandes déclarations, a lâché quelques informations sur le mercato des Merengue. Si il a confirmé que Joselu rejoindra bien le club (« Il sera là la semaine qui arrive »), il a ensuite confié que la Casa Blanca ne ferait plus de transfert d'ici à la fin du mercato, précisant que « en travaillant tous les jours, on deviendra de toute façon encore meilleurs. » Alors, véritable annonce retentissante ou coup de com'? Les prochaines semaines seront décisives.