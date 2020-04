La FIFA vient en aide aux fédérations nationales

Les hautes instances du football international ont débloqué de l’argent pour aider leurs fédérations membres pendant la période de crise.

La FIFA débloquera tous les fonds opérationnels dus aux associations membres pour les années 2019 et 2020 dans les prochains jours. Et ça sera la remière étape d'un plan de secours pour venir en aide à la communauté du football touchée par la pandémie de COVID-19. Cette mesure signifie qu’un total d’environ 150 millions de dollars sera réparti entre les 211 fédérations nationales affilées à l’entité.

"La pandémie a provoqué des défis sans précédent pour l'ensemble de la communauté du football et, en tant qu'organe directeur mondial, il est du devoir de la FIFA d'être là et de soutenir ceux qui font face à des besoins aigus", a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. "Cela commence par l'octroi d'une aide financière immédiate à nos associations membres, dont beaucoup connaissent de graves difficultés financières. "

"Il s'agit de la première étape d'un plan d'aide financière de grande envergure que nous développons pour répondre à l'urgence dans l'ensemble de la communauté du football, a poursuivi le . Avec nos parties prenantes, nous évaluons les pertes et nous travaillons sur les outils les plus appropriés et efficaces pour mettre en œuvre les autres étapes de ce plan de secours."

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Dans le cadre de cette mesure, tous les dûs restants des associations membres aux coûts opérationnels du programme Forward 2.0 seront intégralement débloqués pour les années 2019 et 2020. En particulier, le déblocage de la deuxième tranche des coûts opérationnels pour 2020, qui devait à l’origine être versée en juillet, sera payée immédiatement.

Dans des circonstances normales, les associations membres de la FIFA n’auraient reçu le montant total de la contribution qu’après avoir rempli certains critères. Ainsi, la FIFA débloque dès maintenant ce montant en tant que soutien actif pour aider à protéger le football dans toutes les associations membres.

Concrètement, cela signifie que la FIFA débloquera 500 000 USD pour chaque association membre dans les prochains jours ainsi que tout droit restant pour 2019 et 2020.