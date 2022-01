La FIFA interdit l’OM de recrutement dans le litige Gueye

L’absence de Pape Gueye de la feuille de match du Sénégal pour son deuxième match de la CAN vendredi avait surpris. Après la rencontre, Aliou Cissé s’était expliqué, avançant que le milieu marseillais avait été sanctionné par la FIFA dans le litige qui l’oppose à Watford.

« Il a eu des problèmes extra équipe nationale. Il y a eu des problèmes entre Watford et Marseille sur un transfert. La FIFA l’a suspendu », a fait savoir le coach sénégalais lors de la conférence de presse d’après-match.

Suspendu par l’instance internationale, Pape Gueye n’est pas le seul à être « puni » par la FIFA. En effet, d’après L’Equipe, l’Olympique de Marseille a reçu une note lui indiquant qu’il sera interdit de recrutement pour les deux prochains mercatos !

Pour rappel, un litige exige depuis un an et demi entre Gueye, Watford et l’OM. Libre de tout contrat après ses débuts à Le Havre, le milieu sénégalais avait signé un pré-contrat avec les Hornets avant de faire volte-face et de s’engager à l’été 2020 avec le club marseillais. Seulement, le club anglais ne l’entend pas de cette oreille et demande depuis une compensation financière de la part de l’OM.

Sanctionné par la FIFA, Marseille ne restera pas les bras croisés et a l'intention de faire appel devant le TAS (Tribunal Arbitral du Sport) de cette interdiction de recrutement s'appliquant à partir de l'été prochain.

Un appel qui serait alors suspensif et donc pourrait permettre à Pablo Longoria de recruter l’été prochain si aucune décision n’est prise d’ici-là. En attendant, l’heure doit être au choc sur la Canebière et pourrait bien revoir les plans hivernaux des dirigeants marseillais sur le marché des transferts.