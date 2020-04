La FFF n'arrête pas le National et la D1 féminine

Réuni ce jeudi, le Comex de la FFF a acté la fin des championnats à partir du N2, mais va approfondir la réflexion pour le National et la D1 féminine.

Le Comité Exécutif de la FFF, réuni ce jeudi, a pris la décision de mettre un terme à l’ensemble des compétitions de Ligues, de Districts, des championnats nationaux du National 3, du National 2, de la D2 féminine, de futsal, et des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins).

Pour le Comex, la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai empêchait une possibilité de reprise raisonnable des activités pour ces compétitions. Les décisions suivantes ont été prises concernant les modalités d’arrêts des compétitions des Ligues et Districts :

"- un arrêt des compétitions à la date du 13 mars (date de suspension des compétitions) quel que soit le nombre de matchs joués.

- la fixation des classements selon le quotient nombre de points obtenus / nombre de matchs joués afin de neutraliser l’effet des matchs reportés.

- le départage des clubs à égalité de points en fonction du règlement de la compétition concernée. Si le règlement de la compétition est inopérant ou ne permet pas le départage, des critères fixés par la Fédération seront appliqués.

- la limitation du nombre de descentes à une par poule, en cohérence avec le règlement qui prévoit l’impossibilité de repêchage du dernier quelles que soient les circonstances.

- la fixation du nombre de montées en fonction du règlement qui prévaut pour la compétition concernée."

"Concernant les compétitions nationales (hors National 1 et D1 Arkema), le mode de fixation des classements sera identique à celui établi pour les championnats des Ligues et des Districts. Les montées et les descentes seront décidées selon le règlement habituel de chacune des compétitions concernées."

ASSE-PSG : une nouvelle date bientôt communiquée

En revanche, donc, aucune décision définitive n'a été actée concernant l'arrêt du National 1 et du championnat féminin de D1 Arkéma.

"Le Comité exécutif de la FFF, qui souhaite un traitement harmonisé du haut niveau féminin et masculin, a décidé de poursuivre la réflexion en faveur d’une éventuelle reprise compte tenu de la nature spécifique de ces deux compétitions. A l’heure actuelle, la possibilité de report du calendrier de ces deux compétitions à partir de juin permet en effet d’envisager une reprise. L’enjeu sportif de la fin de saison pour le National 1, avec les barrages d’accession au monde professionnel en L2, et celui de la D1 Arkema avec le principe de qualification pour les compétitions européennes de l’UEFA, participe également à cette réflexion", précise la Fédération dans son communiqué.

Enfin, il a été précisé que les demi-finales et la finale de la féminine de même que la finale de la Coupe de masculine (ASSE-PSG) seront prochainement reprogrammées en fonction des conditions sanitaires.

La Coupe Gambardella annulée

Selon nos informations, la Coupe Gambardella reservée aux U18 est annulée. Le PSG, , , Mérignac, Ajaccio, , Metz et étaient qualifiés pour les quarts de finale de cette compétition. L'aventure s'arrête là pour toutes ces équipes.