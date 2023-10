OM : Le successeur de Pablo Longoria connu !

L’avenir de Pablo Longoria est en pointillé à la présidence de l’Olympique de Marseille. L’étau se resserre contre le dirigeant espagnol.

Malgré le vent qui a soufflé sur l’Olympique de Marseille, et qui a emporté Marcelino et Javier Ribalta, Pablo Longoria n’a pas tremblé. Le dirigeant espagnol a décidé de rester à l’OM. Mais son avenir serait déjà tracé.

Longoria pourrait suivre Ribalta

C’est vers un changement complet au sein de l’Olympique de Marseille. Le président du club phocéen, Pablo Longoria ne devrait plus faire assez de temps à la présidence du club. C’est une crise totale qui a pris siège dans la formation du Sud de la France après la houleuse réunion tenue en septembre dernier au lendemain du match nul (0-0) contre Toulouse FC.

La première victime a été Marcelino, qui a démissionné de son poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille à la veille du déplacement à Amsterdam (3-3) en Ligue Europa. Si Jacques Abardonado a dirigé deux matchs en tant que coach intérimaire, le Français se fera remplacer par Gennaro Gattuso qui prend officiellement les commandes de l’OM. Quelques semaines après Marcelino, Javier Ribalta, directeur du football de l’OM claque aussi la porte.

« Les nombreuses discussions que nous avons eues lors des dernières semaines ont permis d’amorcer un long travail de réflexion et de projection ayant abouti, entre autres, à une évolution de notre organisation sportive et administrative dans l’intérêt du club et de ses parties prenantes. Forts de cette évolution, du soutien et de l’implication sans faille de notre actionnaire, Frank McCourt, nous poursuivrons avec détermination et sérénité notre travail d’analyse, de consultation, de transformation et de consolidation du club au plus niveau pour être à la hauteur de l’histoire et des ambitions de l’Olympique de Marseille », avait indiqué Pablo Longoria sur le site de l'OM.

Pour le remplacer les dirigeants de l’Olympique de Marseille seraient en discussions avancées avec l’ancien joueur, Mehdi Benatia.

L’OM tient le successeur de Longoria

Alors que La Provence indiquait que l’avenir du directeur sportif David Friio est incertain et aussi en discussions, le quotidien régional précise que le poids pris par Stéphane Tessier, le directeur général, s’est davantage confirmé au sein du directoire de l’OM.

A en croire les informations de La Provence, une source au sein de l’Olympique de Marseille club a affirmé que Stéphane Tessier pourrait succéder à Pablo Longoria, si ce dernier venait à partir à l’issue de la saison en cours. « Tessier est compétent, sait ce qu’il veut et il connaît le foot. C’est aussi un tueur qui est arrivé dans une logique d’économies. En interne, tout le monde se dit qu’il deviendra président en cas de départ de Pablo en fin de saison », indique la source dans les colonnes du média phocéen.