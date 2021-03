La décla forte de Koeman sur le PSG

Après la belle victoire de son équipe face à Osasuna, Ronald Koeman a évoqué l'âge de son équipe. Il avertit aussi le PSG.

Ronald Koeman a souligné sa politique de jeunisme après qu'Ilaix Moriba soit devenue la dernière jeune vedette à avoir eu un impact dans l'équipe première de Barcelone.

Le milieu de terrain rejoint Pedri, Ansu Fati, Ronald Araujo, Oscar Mingueza et Riqui Puig dans l'équipe senior et a même marqué son premier but contre Osasuna lors de la victoire 2-0 de Barcelone samedi soir.

"C'était un excellent but", a déclaré Koeman sur la frappe d'Ilaix. «Chaque fois qu'il entre dans l'équipe, il ajoute quelque chose. Il est bon sur le ballon et est un garçon fort physiquement. Il veut être dans l'équipe première plus souvent."

"Nous sommes vraiment fiers de pouvoir amener les jeunes joueurs à gravir les échelons. Nous le faisons parce qu'ils méritent d'avoir des opportunités. Des gens comme Pedri, Ilaix, Riqui, Mingueza et Araujo montrent qu'ils ont un grand avenir. En tant qu'entraîneur, j'ai toujours donné des opportunités aux jeunes parce qu'ils sont l'avenir d'un club."

En tant qu'entraîneur néerlandais, on a demandé à Koeman si cela était plus facile étant donné qu'il existe une forte tradition de donner des opportunités aux jeunes aux Pays-Bas.

"Bien sûr, il est plus facile de faire entrer de jeunes joueurs aux Pays-Bas parce que le niveau de la ligue n'est pas comme ici, mais je pense que Barcelone a beaucoup de talent dans ses rangs", a admis le Batave.

«Ils méritent ces opportunités. Jouer avec des jeunes n'est pas une excuse, cependant. Nous devons gagner des choses ici. Si vous pouvez le faire avec des jeunes, c'est encore mieux."

"Pour moi, le plus important est qu'ils soient compétitifs. L'âge n'a pas d'importance pour moi, c'est ce que je vois sur le terrain qui compte." Barcelone a maintenant remporté quatre matches d'affilée toutes compétitions confondues alors qu'ils s'efforcent de rester dans la course au titre de Liga, où l'Atletico Madrid et le Real Madrid s'affronteront dimanche.

"Nous devons continuer à gagner", a déclaré Koeman. "Ce n'était pas notre meilleur match, mais nous allions bien et nous méritions de gagner. Je suis heureux. La forme est importante. Espérons que nous pourrons rester sur la bonne voie.

Concernant leurs espoirs européens, les Catalans se rendront à Paris en milieu de semaine pour le match retour de leur duel de Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain. "Nous devons nous reposer et nous préparer pour ce match", a conclu Koeman. "Je ne veux pas dire que c'est impossible, mais nous allons y aller pour obtenir un bon résultat." L'avertissement est passé.