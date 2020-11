La Coupe de France 2020/2021 vers une annulation

Noel Le Graet, le président de la FFF, a indiqué qu’il y a de fortes chances pour que l’édition 2020/2021 soit définitivement annulée.

La pratique du sport au niveau amateur reste encore interdite en , et elle le sera jusqu’au 20 janvier prochain à cause de la situation sanitaire. Cette décision prise par le gouvernement pourrait avoir comme conséquence l’annulation pure et simple de l’édition 2020/2021 de la . C’est ce qu’a révélé Noël Le Graët, l’homme fort de la fédération française de football.

« On va avoir du mal à rattraper le retard »

"Je pensais qu’on aurait pu jouer un peu plus vite, a-t-il déclaré sur France 3. Si j’écoute bien ce qui a été dit, on ne pourra pas reprendre l’entraînement avant le 20 ou le 21 janvier, ça fait démarrer en février. C’est presque cuit. Je ne vois pas comment disputer cette compétition dans les dates sauf à jouer jusqu’à fin juillet. La décision mérite une réunion importante à la Fédération la semaine prochaine (cette semaine, ndlr) pour imaginer un calendrier qui puisse tenir la route, aussi bien pour le football pro que pour le football amateur."

Les clubs de font habituellement leur entrée en Coupe lors du 8e tour, alors que ceux de entrent en scène à l’occasion des 32es de finale, qui se disputent lors de la première semaine du mois de janvier. En 2021, ça ne sera tout simplement pas possible. "Je pense qu’on va avoir du mal à rattraper le retard", a poursuivi Le Graët.

La dernière fois qu’une édition de Coupe de France avait été annulée c’est en 1992 suite au drame de Furiani à Bastia. La fédération avait décidé d’annuler l’épreuve alors qu’il ne restait que deux matches à jouer.

La saison dernière, la Coupe de France était allée à son terme alors que le championnat avait été stoppé à cause de la longue coupure liée Covid-19. Le PSG avait pris le dessus sur l’AS Saint-Etienne en finale.

Le football amateur plus que jamais à l'agonie

Pour rappel, cette saison c’est aussi la première sans depuis l’exercice 1993/1994. Il y a donc des chances pour qu’il n’y ait aucun trophée national décerné en mai prochain, à l’exception du celui de championnat.

Le Graët s’inquiète aussi à l’idée de devoir arrêter toutes les compétitions amateurs programmées cette saison et qui sont actuellement en stand-by. "Pour certaines divisions de foot amateur où n’y a que 10 ou 12 clubs, ça pourra passer. Sinon il faudra prendre le genre de décisions qui ont été prises l’année dernière, avec des dates arrêtées, des coefficients, tout ce qu’on ne souhaite pas en fait."