"La Côte d’Ivoire ? Je connais le continent africain par cœur", Hervé Renard

Contacté par la FIF pour remplacer Gasset à la CAN, Hervé Renard avait été empêché par la FFF. Le technicien français revient sur le sujet.

Hervé Renard vient de juger la décision de la Fédération française de football de ne pas donner une issue favorable à la demande de son homologue ivoirienne qui voulait le sélectionneur des Bleues en prêt de quelques semaines pour la Coupe d’Afrique des Nations.

Renard contacté par la FIF pendant la CAN

Après sa victoire contre la Guinée-Bissau (2-0) en ouverture de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), la Côte d’Ivoire n’a plus gagné un match en poule. Les Eléphants ont été battus par le Nigéria (0-1) et la Guinée Equatoriale (4-0) respectivement lors des deux dernières journées de la phase de groupes. Mais avec ses trois points, la Côte d’Ivoire a pu se qualifier grâce à la victoire marocaine contre la Zambie.

Dans une situation confuse au vu des contreperformances enregistrées par le pays hôte, la Côte d’Ivoire s’était séparée de son sélectionneur Jean-Louis Gasset après les matchs de la phase de groupes. Alors, la Fédération ivoirienne de football (FIF) a contacté son ancien sélectionneur, Hervé Renard, actuellement à la tête des Bleues de la France, pour conduire l’équipe jusqu’à la fin de la CAN. L’ancien coach du Maroc devrait rallier Côte d’Ivoire en prêt de la FFF. Ce que les dirigeants du cuir rond français ont catégoriquement refusé.

L'article continue ci-dessous

Getty

Hervé Renard était bien tenté par la proposition ivoirienne

En prélude à la demi-finale de Ligue des nations le 23 février prochain face à l'Allemagne à Lyon, le sélectionneur de l’Equipe de France féminine a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a dévoilé sa liste. Profitant de l’occasion, le technicien français est revenu sur l’intérêt de la Côte d’Ivoire en janvier dernier.

« Je l'ai vécu de façon sereine puisque déjà j'ai été contacté, donc il ne faut pas inverser les rôles. Ensuite, j'ai réfléchi, je connais le continent africain par cœur. J'y ai vécu une aventure exceptionnelle avec cette équipe en 2015 et les challenges font partie de ma carrière chaotique, différente de celle de beaucoup d'autres. Parfois, il faut savoir accepter les différences être un peu plus tolérants. Je ne pense pas avoir offensé qui que ce soit. J'ai demandé au président de la fédération ivoirienne de contacter notre président. Ils ont discuté. Ma première décision, c'était de continuer absolument avec l'équipe de Franc féminine qui est ma priorité. Je suis entièrement avec cette équipe de France féminine », a déclaré Hervé Renard.

Getty Images

A propos de son avenir à la tête des Bleues, Hervé Renard s’est montré incertain. « J'ai un contrat jusqu'à la fin du mois de juin 2024, on verra bien ce qui se passera. On m'a répété des choses qui ont été dites... Il y a beaucoup de gens parlent à ma place, souvent. En six mois, je ne sais pas ce qu'il peut se passer dans la vie et dans le football, on verra bien », a ajouté le coach des Bleues.

Finalement, la Côte d'Ivoire a été sacrée championne d'Afrique avec Emerse Faé, un des adjoints de Jean-Louis Gasset, qui a pris le relais après le limogeage du technicien français.