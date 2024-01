CAN 2023, Côte d’Ivoire : La réaction de Hervé Renard après le refus de la FFF

Approché par la Côte d’Ivoire pour diriger les Eléphants pour le reste de la CAN, Hervé Renard a été bloqué par la FFF. Le Français réagit.

Pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations (13 janvier au 11 février 2024), la Côte d’Ivoire, par surprise, a composté son billet pour les huitièmes de finale de la compétition. Ceci grâce à la victoire du Maroc contre la Zambie (0-1). Mais les Eléphants joueront sans leur sélectionneur national, Jean-Louis Gasset.

Jean-Louis Gasset limogé, Renard approché

Vainqueur de la Guinée-Bissau (2-0) d’entrée en compétition, la Côte d’Ivoire (pays hôte) n’a plus remporté aucune rencontre de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations qu’elle organise. En effet, les Eléphants ont été battus par le Nigéria (0-1) lors de la deuxième journée avant de se faire humilier par la Guinée Equatoriale (4-0) lors de l’ultime journée de la phase de poules.

Il s’agissait de la plus lourde défaite à domicile de l’histoire de la Côte d’Ivoire et c’est le premier pays hôte de la CAN à perdre deux matchs de groupe depuis 1984. Outrepassés par cette humiliation, les dirigeants du cuir rond ivoirien ont jugé bon d’évincer le technicien français, Jean-Louis Gasset. Alors, le choix aura été porté sur leur ancien sélectionneur, Hervé Renard, qui dirige actuellement les Bleues de la France.

La FFF dit NON, Renard frustré

Alors qu’Emerse Fae, l'un des entraîneurs de Gasset, devrait assurer l’intérim en huitièmes de finale contre le Sénégal, la Côte d’Ivoire veut un technicien confirmé pour ce match très colossal. En effet, la Fédération ivoirienne de football (FIF) a contacté son homologue française (FFF) afin d’obtenir le prêt de l’actuel sélectionneur de l’Equipe de France féminine, Hervé Renard. Une demande à laquelle la FFF a répondu par la négative. Dans la foulée, le concerné n’a pas caché sa frustration.

« Les négociations n’ont pas abouti favorablement, c’est que cela ne devait pas se réaliser. J’aurais adoré, mais le destin en a choisi autrement », a déclaré Hervé Renard au micro de Canal+. Le technicien français est bien tenté par cette proposition ivoirienne.