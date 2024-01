CAN 2023, Gasset s'en prend à ses attaquants après la déroute de la Côte d'Ivoire

Le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Jean-Louis Gasset, s’en est pris à ses attaquants après la défaite contre la Guinée Equatoriale, lundi.

La Côte d’Ivoire a été humiliée par la Guinée Equatoriale lundi lors de la troisième journée de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 (4-0). Après le match, le sélectionneur des Eléphants, Jean-Louis Gasset, a fustigé le manque de réalisme de ses attaquants devant le but.

Jean-Louis Gasset tacle ses attaquants

Le score du match peut laisser croire à une large domination de la Guinée Equatoriale. Mais ce ne fut pas du tout le cas, la Côte d’Ivoire ayant eu la possession pendant tout le match (69% contre 31%). Les Ivoiriens ont même tiré au but plus de fois (22) que le Nzalang Nacional (10). Cependant, les Eléphants n’ont réussi à fructifier aucune de leurs occasions, au grand dam de Jean-Louis Gasset.

« Vous l’avez dit, c’est un cauchemar, on avait bien préparé ce match, on est bien rentré dans le match on avait la possession et les opportunités. Depuis deux matches, on veut forcer la chose devant et on n’arrive pas à marquer. Et la moindre occasion est un but pour l’adversaire. On a attaqué, on a eu les occasions, on a eu un but refusé et en contre, le cauchemar, vraiment », a déclaré le technicien français au micro de Canal+ Afrique.

Jean-Louis Gasset optimiste pour une probable qualification

Malgré la déroute des Ivoiriens, les Eléphants peuvent toujours se qualifier au prochain tour. Seulement les chances de qualification de la Côte d’Ivoire sont très minces. Le pays hôte de la CAN doit espérer les défaites de plusieurs nations comme la Namibie, la Tunisie et le Cameroun ou encore un nul entre le Ghana et le Mozambique. Et même si les chances sont très infimes, Jean-Louis Gasset croit toujours à la qualification de la Côte d’Ivoire.

« Les joueurs n’étaient pas tendus pourtant. Le début de match, c’était ce qu’on voulait faire. Contre le Nigéria, c’était pareil d’ailleurs. On n’a pas marqué. Au football, il faut être efficace, et ce soir l’adversaire nous a donné une leçon de réalisme. La qualification ? On y croit obligatoirement, on a gagné un match sur trois. Mais quand on attend le résultat des autres équipes, ce n’est jamais bon signe », a ajouté le sélectionneur des Eléphants.