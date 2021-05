La confidence de Pep Guardiola sur l'alcool

Après l'annonce du sacre de Manchester City, Guardiola s'est amusé comme un petit fou.

Pep Guardiola a savouré sa dernière tranche de succès avec Manchester City alors que les champions de la Premier League savouraient une pizza de fin de soirée.

Maintenant, Guardiola vise la Ligue des champions pour le dessert, après avoir remporté le trophée qu'il considérait comme le plus important pour le club.

City a pu célébrer mardi soir après la victoire de Leicester City à Manchester United, un résultat qui a été le signal d'une fête au stade Etihad.

"C'était tellement agréable", a déclaré Guardiola. "Les soirées inattendues sont les plus agréables. Après la victoire de Leicester à Old Trafford, nous sommes tous ensemble venus ici dans notre bulle, tout le monde en sécurité.

«Nous avons bu un peu, nous avons dansé, nous nous sommes beaucoup serrés dans nos bras, et nous nous sommes souvenus à quel point c'était bon, et surtout vers 11h30-12h, nous sommes arrivés 10-15 pizzas et c'était le meilleur moment de la nuit.é

"Je n'étais pas dans mes conditions parfaites pour décider de ce que je mangeais. Ici en Angleterre, c'est surtout de l'alcool, ce n'est pas de la nourriture - je ne comprends pas pourquoi."

Guardiola a déclaré que le titre de champion de City, son troisième en cinq ans depuis son arrivée au club, était une nouvelle confirmation des progrès réalisés par le club au cours de la dernière décennie.

"Au cours des 10 dernières années, nous en avons remporté cinq, les huit dernières années, nous en avons remporté quatre, les cinq dernières nous en avons remporté trois", a déclaré Guardiola. "C'est incroyable. C'est plus important que de remporter ce titre."

«C'est énorme et cela signifie que beaucoup de managers, de joueurs de haut niveau, de directeurs sportifs, de nombreuses personnes travaillent pour réaliser ce que nous avons accompli.

"Nous avons maintenu le succès et l'éthique de travail... pour gagner trois titres au cours des cinq dernières années, je ne m'y attendais pas à mon arrivée."

Guardiola a prédit une renaissance de Liverpool la saison prochaine et a déclaré qu'Arsenal "ferait un pas en avant", décrivant la marche de City vers le championnat 2020-21 comme "une réalisation massive".