La compo du PSG contre Reims : Luis Enrique innove encore

Le PSG est en déplacement à Reims ce soir du samedi 11 novembre 2023 en 12e journée de Ligue 1. Luis Enrique innove encore dans son onze de départ.

Pour le compte de la douzième journée de Ligue 1 de France, le Paris Saint-Germain est en déplacement chez le Stade de Reims ce samedi 11 novembre à 17 heures. Battu par l’AC Milan (2-1) en quatrième journée de Ligue des champions, mardi, l’entraîneur espagnol apporte quelques changements dans son onze initial.

Paris vise le fauteuil

Invincible et leader du championnat de France jusque-là, l’OGC Nice pourrait perdre son fauteuil ce samedi. Contraints au nul à Montpellier (0-0), vendredi en ouverture de la douzième journée, les Aiglons (1er, 26 points) devront être fixés sur la première place à l’issue du match entre Reims et PSG ce soir. Face à une telle situation qui profite aux Parisiens, la formation francilienne va forcer les choses pour arracher une victoire en terre ennemie.

Pour réussir à le faire, Luis Enrique devra opérer un certain nombre de choix. En plus des forfaits de Keylor Navas, Danilo Pereira, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, deux joueurs seront suspendus. Il s’agit notamment de Randal Kolo Muani et Achraf Hakimi. Alors qu’il ne figure plus dans le point médical du club, Marco Asensio n’est toujours pas convoqué dans le groupe parisien.

@Getty

Une innovation en défense

Au vu de ces absents, Luis Enrique sera contraint d’opérer des changements dans son onze de départ. Avec l’absence de l’international latéral droit marocain, Achraf Hakimi (64 capes, 08 buts), auteur d'un somptueux but lors du Classique contre Marseille (4-0), Luis Enrique fera un nouveau choix en défense.

En effet, l’ancien coach du FC Barcelone fera probablement confiance à Nordi Mukiele, qui devrait enchaîner sa deuxième titularisation d’affilée en Ligue 1 aux côtés des titulaires habituels Marquinhos, Milan Skriniar et Lucas Hernandez.

Getty Images

L’attaque du PSG modifiée

Si le milieu de terrain ne connaîtrait pas de modification avec les titularisations probables de Manuel Ugarte et de Warren Zaïre-Emery, qui vient de bénéficier sa première convocation en Equipe de France, l’attaque sera touchée. Suspendu tout comme Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani laissera un vide au front de l’attaque parisienne.

Ce qui profitera à Gonçalo Ramos, qui devrait être aligné aux côté de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Lee Kang-In. Le technicien ibérique devrait opter pour un système 4-2-4 avec Donnarumma dans les cages.

Getty

Les compositions probables du Stade de Reims vs PSG

Stade de Reims : Y.Diouf – Foket, Agbadou, Okumu, Abdelhamid (c), De Smet (ou Wilson-Esbrand) – Munetsi, Matusiwa (ou Daramy), Richardson – Ito, Diakité

PSG : Donnarumma – Mukiele, Marquinhos (c), Skriniar, L.Hernandez – Ugarte, Zaïre-Emery – Dembélé, G.Ramos, Mbappé, Lee