PSG, Luis Enrique promet du lourd pour la saison prochaine

L’entraîneur du Paris Saint-Germain promet d’énormes changements dans l’effectif parisien pour le compte de la saison prochaine.

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain sera aux prises avec le FC Metz au Stade Saint-Symphorien dans le cadre du match de la 34e et dernière journée de Ligue 1. En conférence de presse avant ce match, Luis Enrique, le coach du PSG, en profite pour faire une annonce sur la prochaine saison des Franciliens.

Lucho promet des changements tactiques

A l’instar de Kylian Mbappé qui a déjà officialisé son départ du club francilien pour cet été, plusieurs d’autres joueurs du Paris Saint-Germain quitteront Paris cet été. Conscient que le club champion de France connaîtra des départs et aussi des arrivées, Luis Enrique promet une équipe plus équilibrée la saison prochaine.

« Sans aucun doute. L'une des caractéristiques d'un entraîneur, c'est de s'adapter. On s'est préparés pour ce groupe de joueurs mais désormais, avec ceux qu'on pourra signer et ceux qu'on a déjà, il y aura des changements tactiques à venir avec une équipe sans doute plus équilibrée. Il y a encore une marge d'amélioration, en défense et en attaque », a lancé l’ancien coach du Barça.

"Nous ne signons pas des joueurs en fonction de leur âge"

Par ailleurs, le technicien espagnol s’est prononcé sur le mercato parisien pour cet été. A l’en croire, l’objectif n’est pas de regarder l’âge du joueur. Pour Lucho, c’est le talent du joueur qu’on veut recruter qui doit intéresser.

« Nous ne signons pas des joueurs en fonction de leur âge mais de leur talent. On signe du talent! Le mercato va nous présenter les différentes options et en fonction de ce qui sera le meilleur pour l'équipe, on essaiera de se renforcer. J'aime aussi les joueurs de 30 ou 35 ans qui donnent un très bon niveau pour l'équipe. Ils sont tous jeunes si vous les comparez à l'entraîneur », a-t-il ajouté.

Luis Enrique se méfie de Metz

Même si le Paris Saint-Germain a réussi à prendre le dessus sur le FC Metz (3-1) lors de la phase aller, l’entraîneur parisien se méfie des Messins pour ce dernier match de la saison en championnat. L’Asturien s’attend à un duel difficile bien qu’il soit optimiste.

« La réalité est que j'espère un match similaire à celle du Parc à l'aller. C'est une équipe bien organisée en défense, ce sera difficile, on devra trouver les solutions en attaque. Notre objectif est de terminer la saison de la meilleure manière possible donc on doit gagner », a poursuivi Lucho.