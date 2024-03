La compo du PSG contre l’OM : Luis Enrique a pris une décision pour Mbappé

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a pris de nouveau, une grosse décision sur la titularisation de Kylian Mbappé contre l’OM, dimanche.

Le Paris Saint-Germain affronte l’Olympique de Marseille, dimanche soir en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Leader du championnat, le PSG (59pts) doit tenir son rang dans ce Classique contre l’OM (7e, 39e). Un Classique qui s’annonce déjà chaud bouillant avec les tacles par médias interposés des acteurs des deux clubs. L’une des certitudes autour de ce match est la titularisation ou non de Kylian Mbappé qui devrait disputer son dernier Classique ce soir. Une question sur laquelle Luis Enrique a tranchée dans son onze contre l’OM.

Getty

OM – PSG, un match test pour Luis Enrique

Le PSG entre dans le dernier virage de sa saison dès ce soir. Si le Classique contre l’OM n’a aucun impact sur le sort du championnat, il devrait permettre au club parisien de préparer ses prochaines grosses échéances. Les hommes de Luis Enrique ont notamment une demi-finale de Coupe de France contre Rennes (03 avril) et une double confrontation en quart de finale de Ligue des Champions contre le Barça (10 et 16 avril) à négocier. A cet effet, le technicien espagnol va faire tourner contre l’Olympique de Marseille ce soir avec des choix surprenants.

Getty

Les grands changements de Luis Enrique en défense

Le PSG va évoluer dans un schéma de 4-3-3 face à l’OM comme depuis plusieurs semaines. Par contre, il y aura des changements sur toutes les lignes. Dans les buts, Luis Enrique aurait décidé de titulariser Keylor Navas laissant ainsi Gianluigi Donnarumma au repos. En absence de Marquinhos, encore ménagé, ce sont Danilo Pereira et Lucas Beraldo qui devraient occuper la charnière centrale. A droite, Luis Enrique se passer d’Achraf Hakimi au profit de Warren Zaire-Emery alors que Lucas Hernandez, lui, tiendrait sa place à gauche.

Getty

La décision de Luis Enrique sur Kylian Mbappé

Dans l’entrejeu, il ne devrait pas avoir de grandes surprises. Le trio du milieu de terrain devrait être composé de Vitinha, Manuel Ugarte et de Fabian Ruiz. C’est en attaque que Luis Enrique est très attendu notamment concernant Kylian Mbappé. Alors qu’il devrait disputer son dernier Classique contre l’OM ce soir, l’international français devrait bel et bien débuter comme titulaire. Il serait accompagné de deux autres Bleus en l’occurrence, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, dans l’animation offensive du PSG.

Getty

La compo attendue du PSG contre l’OM

Navas - Zaïre-Emery, Danilo, Beraldo, Hernandez - Vitinha, Ugarte, Ruiz - Dembélé, Kolo Muani, Mbappé