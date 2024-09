La compo du PSG contre Brest : Le onze innovant de Luis Enrique

Marseille vs Nice

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, va aligner un onze inattendu contre Brest, samedi.

Le Paris Saint-Germain sera aux prises avec le Stade Brestois, samedi soir, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1. Une rencontre qui intervient quatre jours avant l’entrée en lice du club de la capitale en Ligue des Champions (contre Gérone, mercredi). Ce qui a poussé Luis Enrique à faire quelques réajustements dans son onze sans pour autant rendre son équipe moins compétitive.

Getty Images

Le match test idéal pour le PSG

A quatre jours de la réception de Gérone, le PSG devra d’abord conforter sa première place en Ligue 1 ce samedi. Face aux Parisiens, une équipe brestoise qui leur a posé assez de problèmes la saison dernière et qui veut aussi prendre confiance avant ses débuts en Ligue des Champions. En tout cas, du côté du PSG, Luis Enrique va faire tourner notamment avec les absences de Warren Zaire-Emery et Vitinha, tous deux blessés.

L'article continue ci-dessous

La grande décision de Luis Enrique

Luis Enrique ne devrait pas modifier son 4-3-3 face à Brest, ce soir. Mais l’entraineur parisien devrait procéder à un changement avec la titularisation attendue de Matvey Safonov dans les buts. En défense par contre, il ne devrait pas y avoir des changements puisque Marquinhos et William Pacho sont bien partis pour composer, encore une fois, la charnière centrale. Sur les côtés, Achraf Hakimi et Nuno Mendes devrait prendre respectivement les couloirs droit et gauche.

Les choix forts de Luis Enrique

C’est dans l’entrejeu que Luis Enrique va faire ses grands réajustements. Joao Neves devrait, en effet, suppléer Vitinha dans son rôle de sentinelle pendant que Fabian Ruiz va connaitre sa première titularisation de la saison avec le PSG. Les deux joueurs devraient être épaulés par Désiré Doué au milieu de terrain. En attaque, Luis Enrique devrait reconduire ses flèches offensives Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sur les ailes. En pointe, Randal Kolo Muani devrait démarrer aux dépens de Marco Asensio.

Getty

La compo attendue du PSG contre Brest

Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Neves, Ruiz, Doué - Dembélé, Kolo Muani, Barcola