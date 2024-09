PSG, la grande annonce de Luis Enrique pour la suite de la saison

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a fait une grande annonce pour la suite de la saison, vendredi.

Le Paris Saint-Germain affronte, samedi, le Stade Brestois à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1. En prélude à cette rencontre, Luis Enrique était en conférence de presse, comme à l’accoutumée, ce vendredi. Face aux médias, le technicien espagnol en a profité pour faire une annonce importante pour la suite de la saison du PSG.

Luis Enrique annonce un gros turn-over au PSG cette saison

Après deux semaines de pause due à la trêve internationale, le PSG fait son retour sur les stades de Ligue 1, ce samedi. Cependant, les choses iront très vite pour le club de la capitale qui devra disputer trois matchs en une semaine. Après la réception de Brest, samedi, Paris va accueillir Gérone pour la première journée de Ligue des Champions, mercredi, avant de se déplacer sur la pelouse de Reims dans une semaine. Un enchainement de rencontres qui va contraindre à Luis Enrique à procéder à plus de rotation cette saison.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Oui, le calendrier est assez différent, mais je ne crois pas que ça change ma manière d'agir en tant qu'entraîneur. Je préfère avoir 18/20 joueurs qui pensent qu'ils peuvent entrer en jeu à tout moment plutôt que 12. J'ai confiance dans notre effectif et je pense qu'on peut gérer cette saison », promet le technicien asturien.

Luis Enrique déplore le tirage du PSG en C1

Quatre jours après le choc contre Brest, le Paris Saint-Germain va découvrir un tout nouveau format de Ligue des Champions. La compétition reine des clubs européens a, en effet, changé de formule avec 36 équipes engagées désormais contre 32 auparavant. Ce qui signifie plus de matchs et un calendrier encore plus chargé pour les clubs en lice en C1 cette saison.

Dans un groupe relativement serré avec des équipes comme Arsenal, l’Atlético Madrid ou encore le Bayern Munich, Luis Enrique aurait préféré rencontrer des gros calibres beaucoup plus tard. « Je préfèrerais ne pas être l'équipe qui a le pire calendrier dans le groupe le plus difficile. Je préfèrerais avoir un calendrier plus calme. Car quand tu joues contre les plus grandes équipes, il y a plus de partage de point. Moi, je voudrais gagner à chaque fois », explique le coach du PSG.