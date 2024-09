PSG - Brest : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le PSG affronte Brest, samedi, pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Après deux semaines de pause due à la trêve internationale, la Ligue 1 fait son grand retour ce week-end. Le championnat français aborde ainsi sa quatrième journée avec de belles affiches au programme. Au menu de ce samedi, un choc non moins alléchant entre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois. Un affrontement aux enjeux importants pour les deux équipes qui vont lancer leur campagne européenne dans quelques jours.

PSG - Brest, un match à double enjeu

Après un début de saison canon, le PSG va devoir poursuivre sur sa lancée ce samedi. Le club de la capitale a notamment fait un 3/3 de victoires depuis le début de la Ligue 1. Neuf points qui permettent d’ailleurs au Paris Saint-Germain d’entamer cette quatrième journée en tête du classement. En outre, le match contre Brest devrait servir de test pour les Parisiens en vue de leur entrée en lice en Ligue des Champions. Le PSG affronte Gérone mercredi prochain lors de la première journée de C1. Toutefois, il faudra rester très concentré face à une équipe bretonne, souvent imprévisible contre le PSG.

Après un début de saison compliqué avec deux défaites consécutives, Brest a retrouvé le sourire juste avant la trêve internationale. Les Pirates avaient en effet battu Saint-Etienne sur un score de 4 buts à 0 lors de la dernière journée de Ligue 1. Une victoire de prestige sur laquelle les Bretons devraient s’appuyer afin d’engranger des points face au PSG, samedi. Outre cela, le Stade Brestois (12e, 3pts) devrait aussi se servir de ce choc pour préparer le premier match de son histoire en Ligue des Champions contre Sturm Graz, jeudi prochain.

Horaire et lieu du match

PSG – Brest

4e journée de Ligue 1

Lieu : Parc des Princes

A 21h française

Les compos probables du match PSG - Brest

PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Doué, Fabian - Dembélé, Asensio, Barcola

Brest : Bizot - Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Amavi - Camara, Magnetti, Faivre - Del Castillo - Ajorque - Sima

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - Brest ?

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois sera à suivre ce samedi 14 septembre 2024 à partir de 21 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.

Si vous n'êtes pas abonné à DAZN, c'est le moment pour le faire. Le diffuseur proposition propose une promotion jusqu'au 22 septembre prochain avec un pack Unlimited de 19€99/MOIS pour un engaement d'un mois. Cela vous permet d'économiser jusqu'à 120€. N'attendez plus et souscrivez un abonnement à DAZN en cliquant ICI.

Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.