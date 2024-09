Ligue 1, l’annonce forte de Dembélé sur le PSG

Ousmane Dembélé a fait une grande annonce sur le PSG, ces dernières heures.

La trêve internationale est arrivée à son terme ce mardi avec les derniers matchs de la Ligue des Nations. C’est donc le moment pour les joueurs de retourner dans leurs clubs respectifs afin de préparer les prochaines échéances dont la Ligue des Champions. Dans la capitale française, Ousmane Dembélé est très attendu après un bon début de saison avec le Paris Saint-Germain. L’international français a d’ailleurs grande annonce dans ce sens, ces dernières heures.

Ousmane Dembélé annonce du lourd avec le PSG

Ousmane Dembélé a le vent en poupe en ce début de saison. L’ancien rennais affiche déjà des statistiques intéressantes avec un but et deux passes décisives en trois journées de Ligue 1. Des performances qu’il devra enchainer afin d’aider le PSG dans l’atteinte de ses objectifs pour cette campagne. Champion de France en titre, le club de la capitale a des ambitions plus hautes cette saison.

« Ça va très bien, on a un groupe fantastique. On a de nouveaux joueurs qui se sont bien adaptés à la tactique de Luis Enrique. On veut faire mieux que la saison dernière. On a un grand coach, de grands joueurs. On pratique un bon foot, on va tout donner pour faire mieux que la saison dernière », a révélé Ousmane Dembélé.

Le pari fou de Dembélé sur Jeremy Doku

La sortie d’Ousmane Dembélé intervient après la victoire de l’Equipe de France contre la Belgique, lundi. Un résultat qui porte l’empreinte d’Ousmane Dembélé, auteur d’un but splendide à la 57e. Mais l’action qui a retenu l’attention de la majeure partie du public, c’est le petit pont du Français sur Jeremy Doku, réputé pour être un grand dribbleur également. Et cette séquence qui fait sourire l’attaquant belge, Ousmane Dembélé l’avait prévue.

« On ne s’est pas parlé après mais on se parlait un peu sur le terrain. On s’est un peu chambré mais c’était pas méchant. Avec Jules (Koundé) on se disait qu’il allait rentrer sur les situations. J’ai dit aussi à Michael (Olise) que j’allais lui mettre un petit pont », a expliqué l’attaquant du PSG au micro de TF1.