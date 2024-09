PSG, des renforts importants pour Luis Enrique avant Arsenal

Arsenal vs Paris Saint-Germain

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a enregistré dimanche, des renforts importants à deux jours du choc contre Arsenal.

Le Paris Saint-Germain se déplace à Londres, mardi, afin de défier Arsenal à l’occasion de la deuxième journée de Ligue des Champions. Un choc qui s’annonce particulièrement difficile pour Luis Enrique, privé de plusieurs de ses joueurs ces dernières semaines. Cependant, le technicien espagnol pourrait compter sur certains renforts importants enregistrés ce dimanche, lors du choc contre les Gunners.

Le PSG gêné par les blessures

Après sa victoire poussive face à Gérone, il y a deux semaines, le PSG compte décrocher un deuxième succès consécutif en Ligue des Champions contre Arsenal, mardi. Une tâche qui ne sera pas facile face à des Gunners, requinqués après leur succès contre Leicester, samedi (2-4) surtout que Luis Enrique est privé de plusieurs joueurs importants.

C’est le cas notamment de Gianluigi Donnarumma qui a manqué les trois derniers matchs du PSG. En outre, le technicien espagnol n’a pas pu compter sur Vitinha et Nuno Mendes contre Rennes, vendredi (3-1). En plus de ces derniers, Marco Asensio et Gonçalo Ramos manquent toujours à l’appel. Cependant, le PSG a des chances d’être moins diminué contre Arsenal, mardi.

Luis Enrique enregistre cinq renforts avant Arsenal

Luis Enrique peut pousser un ouf de soulagement. En tout cas, le technicien asturien peut se montrer optimiste après les renforts enregistrés, ces dernières heures. En effet, plusieurs joueurs blessés, cinq au total, ont fait leur retour à l’entrainement du Paris Saint-Germain, ce dimanche, comme rapporté par RMC Sports.

Il s’agit, entre autres, de Vitinha, Désiré Doué et de Marco Asensio. En plus de ces derniers, Nuno Mendes, victime d’un virus ces derniers jours, a également participé à la séance du jour, tout comme Gianluigi Donnarumma, de retour après deux semaines d’indisponibilités. Le gardien italien postule d’ailleurs à une place de titulaire contre Arsenal mardi alors que Matvey Safonov n’a pas vraiment convaincu en absence.