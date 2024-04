La compo de l’OM contre Lille : Gasset innove encore

L’entraineur de l’OM, Jean-Louis Gasset, va encore innover dans son onze contre Lille, vendredi.

L’Olympique de Marseille affronte Lille vendredi soir en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Un match crucial pour les deux équipes qui doivent engranger des points afin de rester dans la course pour une qualification européenne. L’enjeu de cette rencontre étant si important, Jean-Louis Gasset a décidé d’aligner une équipe solide face aux Dogues. Mais l’entraineur de français est obligé d’innover dans le onze de l’OM en raison de l’indisponibilité de plusieurs de ses joueurs.

L’OM doit se relancer dans la course à l’Europe

L’Olympique de Marseille est dans une mauvaise spirale ces dernières semaines. Le club phocéen vient d’enchainer trois revers successifs dont deux en Ligue 1 y compris face au PSG dimanche dernier. Une dynamique à laquelle l’OM doit mettre fin contre Lille ce soir s’il compte toujours rester dans la course à l’Europe. 7e du championnat à sept points du LOSC (4e, 46pts), le club phocéen (39pts) risque de dégringoler au classement à l’issue de cette journée en cas de défaite ce soir. C’est en vue d’éviter un tel sort que Jean-Louis Gasset va aligner une équipe certes diminuée mais capable de tenir tête aux Dogues.

Les changements de Gasset en défense

L’OM va évoluer dans un système de 4-3-3 ce soir comme lors du Classique contre le PSG. Dans les buts, Pau Lopez devrait tenir sa place toujours aux dépens de son compatriote, Ruben Blanco. Privé de Chancel Mbemba, Jean-Louis Gasset devrait aligner la charnière Leonardo Balerdi – Samuel Gigot contre Lille. A droite de la défense, Ulisses Garcia devrait être reconduit, palliant ainsi le forfait de Jonathan Clauss. Un changement de poste qui devrait assurer la titularisation de Quentin Merlin dans le couloir gauche.

Les choix inattendus de Gasset en attaque

Dans l’entrejeu où l’OM est aussi diminué par les absences de Jean Onana et de Valentin Rongier, c’est Geoffrey Kondogbia qui devrait être aligné en sentinelle. Jean-Louis Gasset devrait ensuite assister le Centrafricain par Jordan Veretout et Pape Gueye. En attaque, Gasset devrait également innover avec les titularisations de Luis Henrique et de Pierre-Emerick Aubameyang sur les côtés. En pointe, c’est Faris Moumbagna qui aurait les faveurs du technicien français.

La compo attendue de l’OM contre Lille

Lopez - Garcia, Gigot, Balerdi, Merlin - Veretout, Kondogbia, Gueye - Henrique, Moumbagna, Aubameyang