Lille – Marseille, Gasset se méfie des Dogues

Avant le déplacement à Lille, l’entraîneur marseillais, Jean-Louis Gasset, se méfie de l’équipe nordiste.

Sorti d’une défaite (0-2) lors du Classique contre le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille fait face à Lille, ce vendre, à l’occasion du match en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. En conférence de presse à la veille de cette rencontre, Jean-Louis Gasset se méfie de son adversaire, dont il apprécie le travail abattu par l’entraîneur Fonseca.

Gasset se méfie de Lille

Sur deux défaites de suite en championnat de France, notamment contre Rennes (2-0) et face au PSG (0-2), l’Olympique de Marseille devrait se relancer contre le LOSC, ce vendredi, dans le but de ramener l’équipe sur les rails. Mais l’entraîneur des Phocéens est méfiant des Dogues, qui sont presque imbattables à domicile cette saison.

« Lille est une très belle équipe, c'est un club qui travaille très bien, je connais bien le président et j'apprécie le travail de l'entraîneur. Ils méritent. C'est la première équipe à domicile, ils ont pris 30 points sur 46. Dans leur château fort, ils sont bien. A nous de passer cette étape. Il faut que l'on redémarre quelque chose », a déclaré l’ancien sélectionneur des Eléphants de la Côte d’Ivoire en conférence de presse, jeudi.

La victoire est primordiale contre le LOSC

Actuel 7e de Ligue 1 avec 35 points derrière le RC Lens (42 points), l’Olympique de Marseille devrait battre Lille (4e, 46 points) pour espérer être de la course pour une place en Europe, ou plutôt la place de barragiste de la Ligue des champions détenue par les Dogues. Interrogé, Gasset explique que l’OM a intérêt à s’imposer à Lille ce vendredi pour avoir un brin d’espoirs.

« On va tout faire pour gagner, avec nos forces actuelles. On a une équipe un peu amoindrie, on l'a vu contre Paris, avec des joueurs qui ne jouent pas à leur poste. Malgré ça, on continue à travailler, on chamboule l'équipe. Les joueurs savent qu'il faut faire un résultat », a-t-il confié.

Donnant des nouvelles de l’infirmerie de l’OM, Gasset annonce le forfait de Mbemba, qui s’est quand même entraîné après son coup reçu contre Paris, dimanche. « Amir Murillo reprend avec le groupe partiellement. Les nouvelles sont bonnes. Pour Chancel Mbemba, les nouvelles sont bonnes dans le sens où il n'y a rien de grave, il y a juste eu un pincement qu'il avait déjà ressenti contre Porto. Ça sera juste pour demain. Il va reprendre le footing ce week-end et je pense qu'il sera disponible pour Benfica », a fait savoir Gasset qui pense « faire une fin de saison intéressante » avec l’équipe phocéenne.