Lille - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique de Marseille est en déplacement à Lille, ce vendredi, pour la 28e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Peu à peu, le championnat de France tire vers sa fin. Ce vendredi, démarre la 28e journée du championnat national avec en ouverture les Dogues qui accordent leur hospitalité aux Phocéens au Stade Pierre Mauroy. Un duel qui permettra à l’OM de continuer de rêver d’une place européenne la saison prochaine.

Marseille en quête de rebond

Candidat en Coupe d’Europe, Lille (4e, 46 points en Ligue 1) tentera de monter provisoirement sur le podium du championnat de France en détrônant l’AS Monaco (3e, 49 points). Une victoire des hommes de Paulo Fonseca contre l’Olympique de Marseille permet aux Dogues de grimper. Depuis sa défaite à Toulouse (3-1) le 25 février dernier, le LOSC n’a plus perdu une rencontre, étant sur une série de six matchs sans défaite toutes compétitions confondues, notamment trois victoires et autant de matchs nuls.

De l’autre côté, l’Olympique de Marseille (7e, 35 points), qui veut une place européenne, est condamné à la victoire contre le LOSC, ce vendredi. Mais le club phocéen commence à inquiéter ses supporters ces dernières semaines. Si Gasset a emballé tout le monde avec ses débuts tonitruants avec cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, l’OM ne convainc plus depuis ses trois derniers matchs tous soldés par des échecs. Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont été battus par le Paris Saint-Germain (0-2) lors du Classique de la 27e journée de Ligue 1. La deuxième défaite d’affilée en Ligué après celle contre Rennes (2-0).

Horaire et lieu de match

Lille – Marseille

26e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Pierre Mauroy

A 21 heures française

Les compos probables du match Lille – Marseille

Lille : Chevalier – Santos, Diakité, Yoro, Ismaily – André, Bentaleb, Zhegrova – Gudmundsson, David, Haraldsson

Marseille : Lopez – Garcia, Gigot, Balerdi, Merlin – Kondogbia, Veretout – Harit, N'Diaye, Henrique – Aubameyang

Sur quelle chaîne suivre le match Lille – Marseille

La rencontre entre Lille et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce vendredi 05 avril 2024 à partir de 21 heures sur Amazon Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.