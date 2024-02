La compo de l’OL contre Strasbourg : Pierre Sage relance deux indésirables

Pierre Sage va encore faire des choix forts dans le onze de l’OL contre Strasbourg, mardi.

L’Olympique Lyonnais affronte le RC Strasbourg mardi soir à l’occasion des quarts de finale de la Coupe de France. Un match très important pour l’OL d’autant plus le tournoi est le seul espoir de titre des Gones cette saison. En confiance ces dernières semaines, le club rhodanien compte bien décrocher cette qualification pour le tour suivant pour le plus grand plaisir de ses supporters. Et pour y arriver, l’entraineur lyonnais, Pierre Sage, n’a pas hésité à opérer une nouvelle fois des choix forts dans la compo de son équipe.

Pierre Sage va faire tourner

Vainqueur de Lille (2-1) au tour précédent il y a trois semaines, l’OL doit à présent passer l’obstacle Strasbourg en quarts de finale de la Coupe de France pour maintenir l’espoir d’un titre cette saison. A la traine championnat avec surtout quatre défaites sur ses cinq derniers matchs, le club alsacien (13e, 25pts) est un adversaire prenable pour les Gones au vu de la forme actuelle des deux équipes. L’OL est notamment sur une série de cinq victoires consécutives dont quatre en Ligue 1. Malgré donc l’enjeu de ce choc, Pierre Sage va profiter de ces quarts de finale pour offrir des minutes à certains joueurs qui jouent moins depuis un certain temps.

Un indésirable de retour dans le onze de l’OL

Pratiquement indéboulonnable dans les buts, Anthony Lopes ne devrait, cependant pas, démarrer ce soir. Pierre Sage devrait titulariser Lucas Perri dans les buts contre les Alsaciens comme lors des 8es de finale face à Lille. Devant le gardien brésilien, il y aura également quelques changements. Alors qu’il rongeait son frein sur le banc depuis quelques matchs maintenant, Dejan Lovren, en instance de départ, devrait retrouver une place de titulaire ce mardi. Le défenseur croate devrait former la charnière centrale contre Strasbourg en compagnie de Jake O’Brien. Ces derniers devraient être assistés par Ainsley Maitland-Niles à droite et Nicolas Tagliafico, de retour dans le groupe, à gauche.

Pierre Sage relance un flop contre Strasbourg

En l’absence de Corentin Tolisso, forfait pour la rencontre, il ne devrait pas avoir de suspense sur la composition du milieu de terrain de l’OL ce mardi. Evoluant dans un schéma tactique de 4-3-3, Pierre Sage va associer Maxence Caqueret, Nemanja Matic et Orel Mangala pour animer l’entrejeu rhodanien. En attaque, le technicien français devrait relancer un autre joueur, en manque de confiance ces dernières semaines. Sous le feu des critiques depuis quelques jours, Rayan Cherki, qui garde toujours la confiance de son entraineur, devrait démarrer titulaire. Le jeune attaquant lyonnais s’occupera de l’animation offensive de l’OL en compagnie d’Ernest Nuamah, qui veut soigner ses statistiques, et d’Alexandre Lacazette.

La compo attendue de l’OL contre Strasbourg

Perri - Maitland-Niles, Lovren, O'Brien, Tagliafico - Caqueret, Matic, Mangala - Nuamah, Lacazette (cap), Cherki.