OL, Ernest Nuamah fait son mea-culpa

Ernest Nuamah a fait son autocritique avec l’Olympique Lyonnais, lundi.

L’OL sera aux prises avec Strasbourg mardi en quarts de finale de la Coupe de France. En marge de cette rencontre, Ernest Nuamah était en conférence de presse à l’instar de son entraineur, Pierre Sage. L’international ghanéen a profité de l’occasion pour faire l’autocritique de ses performances avec l’Olympique Lyonnais.

Ernest Nuamah se sent bien à l’OL

Arrivé à l’été 2023 en provenance de Molenbeek, autre club appartenant au président lyonnais, John Textor, Ernest Nuamah se plait bien à l’OL. En conférence de presse, l’international ghanéen a admis qu’il se sentait « vraiment bien à Lyon ».

« J’adore cette ville, elle est vraiment belle, je me sens très bien. Tous les membres de l’équipe sont venus vers moi. Tout le monde m’a reçu et accueilli les bras ouverts. Un grand merci et j’espère pouvoir aider l’équipe à atteindre ses objectifs cette saison », lance-t-il.

Ernest Nuamah frustré par ses stats

Depuis quelques semaines, Ernest Nuamah s’est imposé sur l’aile droite de l’attaque lyonnaise. Le Ghanéen en est déjà à 20 matchs disputés avec l’OL cette saison. Cependant, malgré son temps de jeu considérable, l’ancien joueur de Nordsjælland n’a marqué qu’à une seule reprise avec les Gones. Une statistique dont il n’est pas fier.

« Je ne vais pas vous mentir, ça me manque de ne pas marquer davantage Dans mes anciennes équipes, j’avais l’habitude de marquer. Je travaille pour m’améliorer », regrette-il avant de rendre hommage à Alexandre Lacazette avec qui il s’entend parfaitement sur le terrain. « Alexandre Lacazette m’a impressionné. Peu importe où il se trouve, même quand on a l’impression qu’il ne peut pas s’en sortir, il est capable de marquer. Parfois, il est dans des très petits espaces, mais il arrive quand même à marquer », conclut Ernest Nuamah.