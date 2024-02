La compo de l’OL contre Nice : Pierre Sage écarte plusieurs cadres

L’entraineur de l’OL va se passer de plusieurs cadres dans son onze contre Nice, vendredi soir.

L’Olympique Lyonnais affronte vendredi soir l’OGC Nice à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Moins serein cette saison, l’OL sera face à l’une des équipes en forme de la campagne en cours. Le Gym est 2e au classement général avec 39 points alors que les Gones ne sont que 13e avec 22 points. Venir à bout des Aiglons ne serait pas une mince affaire pour l’OL mais Pierre Sage semble avoir trouvé la bonne formule ces dernières journées. Face à Nice par contre, le technicien français va revoir son plan de jeu en mettant plusieurs cadres sur le banc.

L’OL doit confirmer contre Nice

Après une reprise poussive, l’OL commence à se retrouver er à repartir de l’avant. L’Olympique Lyonnais vient d’enchainer trois victoires consécutives dont deux en Ligue 1. Remonté au classement, le club rhodanien doit confirmer contre l’OGC Nice ce vendredi soir. C’est d’ailleurs dans un système de 4-3-3 que Pierre Sage va faire évoluer son équipe face aux hommes de Francesco Farioli. Sans surprise, Anthony Lopes tiendra sa place dans les buts de l’OL. Mais il y aura du changement sur presque toutes les autres lignes.

Des cadres écartés en défense par Pierre Sage

La première nouvelle en défense, c’est l’absence de Dejan Lovren du onze entrant. Sur le départ du club, le défenseur croate, cadre de l’effectif de l’OL, devrait démarrer une fois encore sur le banc de touche. Mais la grosse surprise, c’est la non-titularisation de Jake O’Brien. Devenu incontournable dans la défense lyonnaise, l’Irlandais ne devrait pas démarrer d’entrée non plus. Ainsi, la charnière centrale serait composée de Clinton Mata et Duje Caleta-Car. Sur les côtés, Pierre Sage devrait reconduire Ainsley Maitland-Niles à droite et Nicolas Tagliafico à gauche.

Pierre Sage renvoie un autre cadre sur le banc

Dans l’entrejeu, un autre cadre devrait manquer à l’appel d’entrée de jeu également. Sorti un peu avant la mi-temps face à Montpellier le weekend dernier, Corentin Tolisso devrait débuter sur le banc cette fois-ci. Pierre Sage lancerait plutôt Orel Mangala d’entrée de jeu. Le trio du milieu de terrain serait ainsi complété par Nemanja Matic et Maxence Caqueret. En attaque par contre, il n’y aurait pas de surprise. Pierre Sage devrait reconduire le trio Ernest Nuamah – Alexandre Lacazette – Said Benrahma pour porter les offensives rhodaniennes contre Nice.

La compo attendue de l’OL contre Nice

Lopes - Maitland-Niles, Mata, Caleta-Car, Tagliafico - Caqueret, Matic, Mangala - Nuamah, Lacazette (cap), Benrahma.