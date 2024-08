La compo de l'OL contre Monaco : Pierre Sage change tout

Lyon vs Monaco

Après la défaite d’entrée à Rennes, Pierre Sage modifie complètement son onze de départ contre Monaco, ce samedi.

La deuxième journée de Ligue 1 a commencé par une victoire sans appel du Paris Saint-Germain contre Montpellier (6-0), vendredi soir au Parc des Princes. Ladite journée se poursuit ce weekend avec une confrontation entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco, un duel à suivre sur BeIN Sports 1 à partir de 17h. Pour ce choc, le coach lyonnais prend une décision forte pour son onze de départ.

L’OL en quête de rebond

L’Olympique Lyonnais a été la surprise de la dernière saison de Ligue 1. Après avoir occupé la dernière place du championnat pendant plusieurs journées lors de la première partie de la saison, les Gones ont affiché un tout autre visage en seconde partie de la campagne, notamment après avoir effectué quelques recrutements et avec l’arrivée de Pierre Sage sur le banc technique.

Les Rhodaniens ont fini la saison à la sixième place, décrochant une place en Europe, notamment en Ligue Europa. Mais ce début de saison a mal débuté pour les Gones. En déplacement à Rennes pour le compte de la première journée de Ligue 1, Lyon a été lourdement battu par les Bretons (3-0). Pour cette deuxième journée, les Lyonnais auront à défier Monaco au Groupama Stadium pour essayer de se relancer.

Un choix fort en défense

Comme lors de la première journée, le coach de l’OL, Pierre Sage, évoluera dans un système 4-3-3 au Groupama Stadium cette soirée. En dépit des trois buts encaissés contre le Stade Rennais, Lucas Perri reste le choix numéro 1 de Sage même si Anthony Lopes et Justin Bengui sont convoqués pour ce choc contre l’ancien club de Kylian Mbappé.

En défense, le technicien français prend une décision forte. La défaite contre Rennes ne lui fait pas changer d’avis pour sa ligne défensive. Comme lors de la première sortie lyonnaise, Pierre Sage va maintenir Clinton Mata, Duje Caleta-Car, Moussa Niakhaté et Vinicius Abner devant Perri dans les cages.

L’attaque modifiée

Dans l’entrejeu, Pierre Sage n’apportera pas non plus un changement. Le technicien français a jugé bon de faire confiance à ses trois hommes titularisés à Rennes. En effet, Maxence Caqueret, Nemanja Matic et Orel Mangala seront au milieu pour contrecarrer l’attaque monégasque.

Mais un léger changement serait effectué en attaque. Avec le retour d’Alexandre Lacazette des Jeux Olympiques de Paris 2024, l’Olympique Lyonnais devrait trouver une place à son Général. En effet, Georges Mikautadze, qui a manqué un penalty contre Rennes, serait sacrifié pour l’ancien avant-centre des Gunners d’Arsenal, qui sera appuyé par Saïd Benrahma, Malick Fofana dans les deux couloirs.

La compo attendue de l'OL contre Monaco

Perri - Mata, Caleta-Car, Niakhaté, Abner - Caqueret, Matic, Mangala - Benrahma, Lacazette (cap), M. Fofana.