Lyon - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lyon et Monaco ont connu des débuts de saison contrastées, mais ce samedi ils auront tous les deux le même objectif : assurer les trois points.

On n’ira pas jusqu’à dire que c’est déjà la crise à l’OL, mais la lourde défaite concédée en ouverture du championnat face à Rennes (0-3) a fait sérieusement tâche du côté du Groupama Stadium. Les Gones se sont loupés sur toute la ligne et c’est avec la ferme volonté de se ressaisir qu’ils accueillent l’AS Monaco ce samedi à domicile.

Pierre Sage n’a pas du tout aimé ce qu’il a vu de sa formation en terre bretonne, et on peut le comprendre. Sa formation a été en dessous de tout, si l’on excepte les 20 premières minutes de la partie. Les supporters lyonnais n’ont pas dû trop reconnaitre leur équipe, celle qui avait terminé l’exercice en boulet de canon. Les cadres qui sont restés n’ont pas tenu leur rang, et les nouvelles recrues ont aussi grandement déçu. Quant aux partants, à l’instar de Rayan Cherki, ils n’ont même pas eu voix au chapitre lors de cette entrée en matière.

L’OL veut se relancer

Lyon s’est donc manqué, mais Lyon fera tout pour ne pas attendre l’automne pour glaner son premier succès de la saison, comme ce fut le cas en 2023. Certes, le calendrier ne l’a pas aidé avec cette opposition à venir contre un autre grand bras du championnat, mais s’il y a un bien une équipe qui sait rebondir après un démarrage à l’envers c’est bien l’OL.

Côté monégasque, on aborde ce rendez-vous avec beaucoup plus de sérénité et de confiance. La victoire contre l’ASSE à domicile, même étriquée, a boosté le moral des troupes. L’ASM se demandait si les départs de Ben Yedder et de Fofana n’allaient pas pénaliser le collectif. Manifestement, ce n’est pas le cas. Les hommes d’Adi Hutter peuvent continuer à voir grand. Et ça sera le cas à plus forte raison s’ils parviennent à ramener un succès convaincant de Lyon.

Horaire et lieu du match

Samedi 24 aout 2024

A 17h, heure française

Groupama Stadium (Lyon)

Lyon – Monaco

Les compos probables de Lyon - Monaco

Lyon : Perri – Mata, Niakhate, Ćaleta-Car, Tagliafico – Caqueret, Matić, Mangala – Mikautadze, Lacazette, Benrahma.

Monaco : Kohn – Vanderson, Kehrer, Maripán, Salisu, Jakobs – Minamino, Camara, Zakaria, Ben Seghir – Embolo, Balogun.

Sur quelle chaine suivre le match Lyon - Monaco ?

La rencontre entre Lyon et Monaco sera à suivre ce samedi à partir de 17h sur la chaine BeIn Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via les différentes plateformes BeIN Connect ou MyCanal.