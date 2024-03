La compo de l’OL contre Lens : Les choix surprenants de Pierre Sage

L’entraineur de l’OL, Pierre Sage, a fait des choix surprenants dans son onze pour affronter Lens, dimanche.

L’Olympique Lyonnais défie le RC Lens dimanche soir à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Un choc décisif pour les deux équipes qui ont tout intérêt à remporter les trois points de la rencontre. En forme ces dernières semaines, l’OL a besoin d’enchaîner afin de confirmer son maintien. De son côté, Lens risque de se faire distancer dans la course à l’Europe en cas de défaite. Toutefois, l’entraineur des Gones, Pierre Sage a prévu d’aligner une équipe capable de déjouer les plans des Sang et Or.

L’OL peut commencer à rêver grand

L’Olympique Lyonnais est sur une série de six victoires consécutives dont quatre en championnat. Une série que les Gones souhaitent enchainer face à Lens ce dimanche. 11e de Ligue 1 suite à la victoire de Toulouse sur Nice dans plus tôt dans la journée (2-1), l’OL (28pts) doit gagner pour revenir dans la première moitié du tableau. Une victoire face aux Lensois permettrait également à Lyon de commencer à rêver plus grand même si Pierre Sage préfère se concentrer sur le maintien pour le moment. Ce qui justifie les choix du technicien français dans son onze ce soir.

Pierre Sage écarte encore un cadre en défense

C’est dans un système de 4-3-3 que l’OL va évoluer ce dimanche contre Lens. Titulaire contre Strasbourg mardi dernier en Coupe de France (0-0, 4-2 tab), Lucas Perri devrait retrouver le banc ce soir. Ainsi, Anthony Lopes ferait son retour dans les cages lyonnaises. En défense, il ne devrait pas avoir des changements, Pierre Sage faisant devant maintenir ses hommes de confiance. Toujours en instance de départ, Dejan Lovren laisserait encore une fois sa place à Duje Caleta-Car dans l’axe. Ce dernier devrait être associé à Jake O’Brien dans une défense qui sera composée d’Ainsley Maitland-Niles à droite et Nicolas Tagliafico à gauche.

Pierre Sage reconduit ses hommes de confiance

Comme en défense, Pierre Sage devrait faire confiance aux mêmes hommes dans l’entrejeu. Le trio du milieu de terrain serait alors composé de Maxence Caqueret, Nemanja Matic et Orel Mangala. De retour de blessure, Corentin Tolisso devrait commencer sur le banc. La décision de Pierre Sage de reconduire ses hommes de confiance n’a pas changé en attaque. L’animation offensive de l’OL devrait être assurée par le trio Ernest Nuamah, Alexandre Lacazette et Said Benrahma.

La compo attendue de l’OM contre Lens

Lopes - Maitland-Niles, O'Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Caqueret, Matic, Mangala - Nuamah, Lacazette (cap), Benrahma