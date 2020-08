La clause de Coutinho qui couterait des millions au Barça

Entre Eric Choupo-Moting et Philippe Coutinho, le Final 8 fait la part belle à ces héros inattendus. Le s’en serait sûrement bien passé mais dans la soirée humiliante qu’il a vécue, le club catalan a vu Coutinho s’offrir un doublé après son entrée en jeu à quinze minutes de la fin. Indésirable en Catalogne, le Brésilien a fait preuve de respect au moment de ses réalisations mais qu’on ne s’y trompe pas, ça ressemble bien à une petite revanche.

Mais le calvaire barcelonais ne s’arrête pas là puisqu’en décrochant son ticket pour les demi-finales, le est toujours en course pour décrocher la Ligue des Champions. Un succès final qui viendrait plomber les caisses du Barça.

Coutinho ce soir avec le Bayern :



75' Entrée en jeu

82' Passe décisive

85' But

89' But



Pour rappel, le Brésilien est le transfert le plus cher de l'histoire du... Barça !