La charnière Varane-Lenglet est-elle la meilleure pour l'avenir de l'équipe de France ?

Le défenseur du Real a confié qu'il était facile de s'entendre avec celui du Barça. Cette défense centrale est-elle la meilleure pour les Bleus ?

La s'est imposée face à l'Albanie ce samedi soir dans un match comptant pour les qualifications de l' . Pour la première fois, Didier Deschamps a associé Raphaël Varane à Clément Lenglet en défense centrale. Si le défenseur du est un véritable cadre des Bleus depuis maintenant plusieurs années, celui du a pris une autre dimension depuis la saison dernière et s'impose petit à petit.

Avec la blessure d'Aymeric Laporte, remplacé par Samuel Umtiti, longtemps incertain pour cette rencontre, le sélectionneur des Bleus s'est logiquement appuyé sur cette charnière centrale composée de deux joueurs ayant un bel avenir mais avec déjà un très beau présent. En effet, que ce soit Raphaël Varane au Real Madrid ou Clément Lenglet au FC Barcelone, les deux joueurs sont titulaires dans leurs clubs respectifs.

Raphaël Varane, associé pour la première fois à Clément Lenglet face à l'Albanie, a confié qu'il était "facile de s'entendre et jouer" avec le défenseur du #Barça. Selon vous est-ce la meilleure charnière centrale possible pour l'avenir de l'équipe de #France ? — Goal France (@GoalFrance) September 9, 2019

Présent en conférence de presse ce dimanche au lendemain de la victoire face à l'Albanie, Raphaël Varane a donné ses premières impressions sur son duo avec Clément Lenglet : "Ça a été plutôt facile au niveau de l'entente et de la complémentarité. C'est un excellent relanceur, ça s'est plutôt bien passé. On a eu de bonnes sensations, on a bien communiqué, et c'est plutôt positif. (...) C'était plus facile dans la relance parce qu'il y avait beaucoup de mouvement".

Les deux défenseurs centraux ont été rassurants et s'entendent bien ce qui est une bonne nouvelle pour les Bleus. En effet, Samuel Umtiti, titulaire aux côtés de Raphaël Varane durant la 2018, est souvent blessé depuis le mondial en , ce qui a d'ailleurs considérablement profité à Clément Lenglet au FC Barcelone. Si l'ancien lyonnais ne retrouve pas son meilleur niveau au plus vite, la paire Varane-Lenglet semble la mieux armée pour défendre la cage des Bleus lors de l'Euro 2020 voir même au-delà.

Outre Samuel Umtiti, Aymeric Laporte pouvait s'immiscer dans la discussion, mais ce dernier sera écarté des terrains pendant plusieurs mois, tandis que Presnel Kimpembe n'est guère rassurant depuis la Coupe du monde 2018 et que Kurt Zouma connaît un début de saison en demi-teinte avec . Si pour le moment, la charnière Lenglet-Varane est de loin la meilleure possible, le tout est de savoir si elle peut durer.

Alors, selon vous, la paire Varane-Lenglet est-elle la meilleure pour l'équipe de France, que ce soit pour maintenant ou bien dans un futur proche ?