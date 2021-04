L1, Rudi Garcia répond à Pablo Longoria sur la qualité des coachs français

Interrogé sur les propos de Longoria concernant les entraîneurs français, Garcia estime que la qualité est présente en Ligue 1.

Quatre équipes en cinq points, un OL avec 64 points mais toujours pas sûr de disputer la prochaine Ligue des Champions. Il y a bien longtemps que la Ligue 1 n’avait pas réservé pareil suspense à ce stade de la saison.

Cette indécision pour le titre a de quoi prouver la qualité du championnat de France, souvent moqué aux quatre coins de l’Europe.

C’est aussi une façon de montrer avec Christophe Galtier et Rudi Garcia que les entraîneurs français peuvent encore tenir tête au géant qu’est le PSG. Un pied de nez aussi aux déclarations de Pablo Longoria qui a remis en question la qualité du coaching français.

"Pablo c'est déjà l'un des meilleurs à son poste. On se connait et s’apprécie, a d’abord répondu Rudi Garcia en conférence de presse. Il a fait un incroyable travail à Valence, il est jeune. Je pense qu'il deviendra l'un des meilleurs. Mais je ne peux pas être d'accord avec ce qu'il a dit."

Critiqué depuis ses déclarations dans El Pais, le président de l’OM s’est attiré le courroux de la plupart des techniciens de Ligue 1.

Le connaissant personnellement, Garcia a joué les diplomates même s’il n’a pu s’empêcher de faire l’état des lieux des entraîneurs français qui ont réussi en Europe.

"Il y a aussi des entraîneurs français avec des parcours fabuleux à l'étranger. Je pense à Arsène Wenger, Denoueix, Montanier, Houllier. Houllier a fait plein de choses à Liverpool et a été le pilier de la formation des entraîneurs à la française. Il y a aussi Zidane. Et justement en parlant de Zidane, les entraîneurs français ont gagné les plus grands trophées sur la planète foot."

L'article continue ci-dessous

Pour Garcia, le problème pointé par Longoria est peut-être aussi dû à un manque de reconnaissance du travail fait par les techniciens français. Ayant dirigé la Roma pendant deux saisons, il note une différence médiatique entre la France et l’Italie.

"On en a parlé avec l'UNECATEF et on devrait être meilleur dans le lobbying sur la qualité de formation des coachs français. Il faudrait peut-être être plus soutenu par les médias français. Je suis allé en Italie et je vois comment les entraîneurs étrangers sont jugés par rapport aux Italiens."

"Il n'y a pas moins de qualité chez les entraîneurs français qu'à l'étranger. Il y a des très bons partout et notamment en France. Paul Pogba a été formé au Havre, Tolisso a été formé à Lyon, Lucas digne a été formé à Lille, N’Golo Kanté… ce sont des joueurs très collectifs et savent jouer dans plein de système de jeu différents et ils font le bonheur de leurs équipes à l’étranger."