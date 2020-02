L1 - L'ASM tenue en échec, Lille et Angers à la relance

Les résumés des quatre rencontres de Ligue 1 du soir.

Angers 1-0

But : Bahoken (68e)

​Défait sur la pelouse de l'AS lors de la journée précédente (1-0), Montpellier n'a pas été en mesure de se remettre en ordre de marche ce samedi soir, sur la pelouse du SCO d'Angers. Longtemps maintenu dans la rencontre grâce aux exploits de son portier Geronimo Rulli, lui-même bien aidé par sa transversale à deux reprises, le MHSC a fini par céder en seconde période. L'ouverture du score était signée Stéphane Bahoken, en embuscade au premier poteau, l'attaquant décroisait parfaitement sa reprise de la tête et faisait enfin céder Geronimo Rulli. Grâce à ce succès, les hommes de Stéphane Moulin reviennent à 4 points de l'équipe entraînée par Michel Der Zakarian.

3-0

Buts : Rémy (2e, 39e), Renato Sanches (72e)

Plus d'équipes

L' s'étant incliné un peu plus tôt ce samedi face au FC (1-3), le LOSC avait vraisemblablement une motivation supplémentaire pour venir à bout du TFC, un club totalement à la dérive ces derniers mois. En cas de succès face à la lanterne rouge, les Nordistes avaient en effet l'occasion de revenir à 9 points de Marseille, mais aussi et surtout de reprendre provisoirement la 3ème place du classement au . Sans surprise, l'adversité bien trop faible a facilité la tâche des hommes de Christophe Galtier, qui se sont imposés grâce à un doublé inscrit par Loïc Rémy en première période et sur une réalisation de Renato Sanches en fin de match. Totalement dominé par Lille, Toulouse, qui n'a pris qu'un 1 sur les 48 possibles ces derniers mois, poursuit sa terrible descente aux enfers. Les hommes de Denis Zanko sont à 14 points de Nîmes, barragiste.

1-1 Monaco

But : Mama Baldé (56e), Maripan (79e)

L'article continue ci-dessous

En terme de lutte pour le maintien, Dijon est assurément l'une des équipes qui a le plus de quoi se montrer optimiste. Et pour cause, les hommes de Stéphane Jobard, solides à domicile, ne semblent guère sujets à la pression. Joueurs et déterminés, les Dijonnais n'ont pas démérité face à l'AS Monaco de Wissam Ben Yedder, meilleur buteur du championnat. Si les Monégasques restaient sur trois succès consécutifs, ils ont payé leur maladresse dans le dernier geste, à l'image d'un Islam Slimani peu en réussite face au but. Toujours dans le match, Dijon et Mama Baldé ne se privaient pas pour donner une leçon de réalisme et ouvrir le score. Même bousculée, l'ASM revenait logiquement au score grâce à son défenseur Guillermo Maripan. Un match nul plaisant, qui ne fait finalement les affaires d'aucune des deux formations.

0-0 Amiens

Strasbourg et Amiens étant des équipes joueuses, il semblait bien légitime de s'attendre à une rencontre agréable à suivre sur la pelouse de la Meinau. Néanmoins, c'était sans compter sur le caractère imprévisible du football... Et pour cause, force est de constater que les supporters alsaciens n'ont pas vraiment été gâtés. Bien au contraire, même. En première période, Ludovic Ajorque se procurait bien une occasion de but, mais voyait sa demi-volée rageuse être détournée par Régis Gurtner (33e). Au retour des vestiaires, la plus grosse occasion était à mettre à l'actif de l'ASC et Gaël Kakuta, obligeant Mats Sels à réaliser une parade impressionnante (57e). À quelques secondes de la fin de la rencontre, Strasbourg avait une énorme balle de match, mais Régis Gurtner, encore lui, repoussait la tentative d'Alexander Djiku. Score nul et vierge.