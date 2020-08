L1 : Angers fait le strict minimum à Dijon

Pour la deuxième rencontre de la 1ere journée de Ligue 1, Angers s’est imposé sur le plus petit des scores (1-0) à Dijon. Le SCO est leader provisoire

La rencontre inaugurale entre et n’a pas laissé un souvenir impérissable (0-0). Celle entre et Angers non plus. Mais à la différence du derby de l’Atlantique, les spectateurs de Gaston Gérard ont au moins eu la chance d’assister à un but. Malheureusement, le premier but de la saison 2020-2021 n’est pas à mettre sur le compte des Dijonnais mais bien des Angevins.

Dominateur tout au long de la rencontre, le SCO a réussi à tromper la vigilance d’Alfred Gomis après la 20eme minutes. Suite à une mauvaise relance, Kanga a trouvé le poteau dijonnais mais Traoré a bien suivi et trompé Gomis d’un plat du pied (0-1, 22eme).

Cette unique réalisation a suffi face à l’incapacité dijonnaise à se montrer dangereuse. Pourtant, Scheidler, pour ses premiers pas avec Dijon, a longtemps pensé réussir sa première. Mais les deux fois où il a réussi à tromper Bernardoni, l’ancien d’Orléans s’est vu signaler hors-jeu.