L'OM travaille pour conserver Alexis Sanchez la saison prochaine

Malgré la 3è place vers laquelle se dirige l'OM en Ligue 1 cette saison, Alexis Sanchez pourrait rester en terre phocéenne la saison prochaine.

Battu à Lille samedi, l'Olympique de Marseille semble se diriger vers la 3è place en Ligue 1, à moins d'un incroyable revirement de situation. Une position délicate qui obligera les Olympiens à passer par deux tours de qualification pour atteindre les phases de poules de la Ligue des Champions. Une place qui pourrait également avoir des répercussions sur le mercato olympien, et pas seulement dans le sens des arrivées. Certains joueurs pourraient en effet être tentés de rejoindre un club assuré de participer à la prochaine Ligue des Champions.

Alexis Sanchez devrait rester à l'OM

Le cas d'Alexis Sanchez pose donc forcément question. L'international chilien s'est offert une seconde jeunesse en devenant l'un des joueurs clés de l'OM après cinq saisons à jouer les seconds rôles à Manchester United et à l'Inter Milan. Avec 18 buts et 3 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues mais également une rage de vaincre qui plaît forcément aux supporters marseillais, l'ancien Barcelonais est rapidement devenu l'un des chouchous du Stade Vélodrome. Mais son contrat expire à l'issue de la saison, et il reste désormais à savoir si l'année en option sera activée en juin.

D'après les informations de La Provence ce mardi, l'agent de l'international chilien Fernando Felicevich s'est rendu à Marseille la semaine dernière afin d'évoquer l'avenir de son protégé, un mois après avoir déclaré à un journal chilien que le joueur de 34 ans serait Olympien la saison prochaine. Le quotidien phocéen explique de son côté que la troisième place et l'absence de trophée cette saison ne changent rien à l'envie des deux parties de poursuivre l'aventure ensemble. Alexis Sanchez devrait donc encore porter la tunique marseillaise la saison prochaine, une nouvelle réunion devrait avoir lieu afin de discuter des détails financiers de son nouveau contrat.