L'OM envisage finalement de recruter Christophe Galtier

Un temps écartée, l'option menant à Christopher Galtier serait de nouveau envisagée par les dirigeants de l'OM.

L'Olympique de Marseille est dans le flou. Alors que la reprise de l'entraînement est prévue dans moins de deux semaines, le club phocéen n'a toujours pas trouvé le successeur d'Igor Tudor pour entraîner l'équipe première. Les pistes menant à Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca se sont conclues par un échec, et RMC Sport indique ce mardi que les dirigeants phocéens avancent pour recruter Marcelino, sans poste depuis son départ de l'Athletic Bilbao en 2022.

Galtier pisté par l'OM

Mais si l'on en croit les informations de La Provence, l'OM aurait une nouvelle idée en tête. Un temps abandonnée, la piste Christophe Galtier pourrait finalement être reconsidérée et même réactivée. L'entraîneur français ne restera pas au Paris Saint-Germain la saison prochaine comme le lui ont fait savoir ses dirigeants, mais il est toujours sous contrat avec le club de la capitale, aucune négociation n'ayant débuté pour les termes de sa rupture de contrat.

D'après le quotidien marseillais, cette cible prendrait de plus en plus d'épaisseur. Mais entre la situation de Galtier à Paris et le potentiel mécontentement des supporters olympiens, ce mouvement est loin d'être fait.