L'OM a choisi son coach et c'est un Français

L'Olympique de Marseille a pris tout le monde à contre-pied et fait un choix assez surprenant concernant son staff technique.

L’Olympique de Marseille n’a pas fini de surprendre cet été. Alors que toute l’Europe a les yeux rivés en Allemagne où se dispute l’Euro 2024, le club phocéen est lui, focalisé sur son mercato. L’OM veut surtout profiter de cette fenêtre de transferts pour boucler tous ses chantiers, notamment celui de son entraineur, avant le début de la saison prochaine. Après Roberto De Zerbi, c’est un Français qui est annoncé cette fois-ci sur le banc de l’équipe…féminine.

Frédéric Gonçalves va débarquer à l’OM

La section masculine de l’Olympique de Marseille n’est pas la seule qui ait besoin d’un nouvel entraineur cet été. C’est le cas aussi de l’équipe féminine qui était en quête d’un coach depuis le départ de Franck Borrelli, qui avait pris la succession de Yacine Guesmia fin mars.

Après avoir officialisé l’arrivée de Roberto De Zerbi à la tête des hommes, l’OM a trouvé la bonne pioche pour les Féminines également. Selon les informations de Caleb Jephte Pierre, confirmées par la Provence, le club phocéen aurait jeté son dévolu sur Frédéric Gonçalves pour prendre les rênes de l’équipe féminine.

L'article continue ci-dessous

Des discussions avancées entre les deux parties

Après avoir manqué de peu la montée en Arkema Première Ligue la saison écoulée, l’Olympique de Marseille va commencer la nouvelle avec un nouvel entraineur. La mission du technicien tricolore serait d’ailleurs de faire monter l’équipe en première division. Si rien n’est encore officiel, les discussions sont très avancées entre les deux parties. Frédéric Gonçalves aurait même été aperçu à la Commanderie ces dernières heures selon La Provence.

Actuel sélectionneur du Haïti, l’ancien entraineur de la réserve du Havre pourrait débarquer dans la cité phocéenne avec deux internationales haïtiennes en l’occurrence, Chelsea Domond et Maudeline Moryl, dans ses bagages. A en croire les informations, Frédéric Gonçalves devrait parapher un bail d’un an avec l’OM plus une autre en option en cas de montée en première division.