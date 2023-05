L'offre ridicule de Chelsea pour Rafael Leão

Dans sa volonté de renforcer un effectif incapable de performer, Chelsea s'est positionné sur Rafael Leão. Problème, l'offre est ridicule.

On le sait, la soif de stars et de transferts ne connaît pas de fond à Chelsea. C'était déjà vrai sous la présidence de Roman Abramovich, c'est devenu une caricature depuis le rachat du club par Todd Boehly. Nouvelle obsession pour le président américain, Rafael Leão censé régler tous les problèmes offensifs de Blues en panne totale d'inspiration créatrice. Mais le Portugais se plaît bien à Milan où il a même prolongé son contrat avec les Rossoneri. Une situation qui n'effraie pas le club londonien qui vient de passer à l'action pour s'offrir l'ailier explosif. Problème, l'offre des Blues est ridicule.

Une offre ridicule pour Leão

Selon The Athletic, Chelsea évalue la pertinence de Rafael Leão à hauteur de 100M mais souhaite au maximum minimiser la charge financière à mobiliser pour s'offrir le Portugais après ses dépenses records de cette saison. Les Blues ont ainsi eu l'idée de proposer un échange à l'AC Milan, deux joueurs et de l'argent contre l'ailier rossoneri.

Selon le journal anglais, les deux joueurs concernés sont connus mais ne convainquent pas la direction milanaise qui juge cette proposition bien trop faible. Il faut dire que l'offre des Blues est ridicule : Christian Pulisic, qui ne joue pas en Angleterre, et Hakim Ziyech, dont le temps de jeu n'est pas plus étoffé, et quelques dizaines de millions supplémentaires. Très loin donc des 150M de sa clause libératoire.

L'AC Milan ne souhaite pas entamer de négociations pour brader son joueur qu'il ne libérera qu'en échange de sa clause de départ. Un montant qui devrait même bientôt être revu à la hausse puisque le Portugais s'apprête à signer un nouveau contrat portant sa clause libératoire à 175M. De quoi dissuader définitivement les Blues? Pas sûr.