L'offre colossale d'Arsenal pour Declan Rice

Arsenal serait prêt à offrir une somme astronomique à West Ham pour s'offrir les services de Declan Rice.

Vice-champion d'Angleterre après une très belle saison, Arsenal s'apprête à retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine après six saisons d'absence. Et pour cela, les dirigeants du club souhaitent bâtir un effectif capable de bien figurer en Europe et de continuer à jouer les premiers rôles en Premier League. Avec un effectif jeune et de nombreux joueurs qui n'ont jamais joué en Ligue des Champions, les Gunners ont tout intérêt à renforcer un effectif qui a parfois semblé trop juste en fin de saison.

Rice devrait quitter West Ham

Et la première recrue devrait être Declan Rice. Vainqueur de la Ligue Europa Conférence avec West Ham mercredi, l'international anglais n'a plus qu'un an de contrat avec les Hammers et devrait vraisemblablement quitter son club formateur lors du mercato estival. Une coupe d'Europe en poche et 245 matches disputés, il pourra partir avec le sentiment du devoir accompli.

D'après les informations du Daily Mail, les Canonniers sont bien partis pour mettre le grappin sur le joueur de 24 ans, courtisé par plusieurs clubs européens dont le Bayern Munich et Manchester United. Pour cela, Arsenal serait prêt à offrir environ 105 millions d'euros au Hammers, qui souhaitent que la totalité du montant du transfert soit réglé d'ici deux ans pour échapper à une potentielle sanction du fair-play financier.