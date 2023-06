L'offre ahurissante de Manchester City pour Gvardiol

Très intéressé par le profil du défenseur croate, Manchester City serait proche de faire une offre ahurissante pour s'offrir Josko Gvardiol.

Véritable club-État au vu des propriétaires émiratis bien que beaucoup semblent l'oublier, Manchester City a beau être sur le toit de l'Europe depuis une semaine, les dirigeants cherchent toujours à renforcer encore ce sur-effectif qui écrase déjà tout sur son passage. Une gourmandise rendue possible par des mannes financières inépuisables qui ont permis aux Skyblues de se créer un noyau de rêve à coups de dizaines (centaines?) de millions. Et le club s'apprête d'ailleurs à mettre à nouveau la main à la poche pour s'offrir le très prometteur Josko Gvardiol.

Gvardiol, une offre ahurissante venue de City?

Cette année 2023, Manchester City a obtenu tout ce qu'il convoitait. Un nouveau titre de Premier League, le troisième consécutif et le cinquième sur les 6 dernières saisons. Un sacre en FA Cup pour s'assurer un doublé national contre le rival de Manchester United. Et surtout la première Ligue des Champions de son histoire, l'objectif absolu lors de l'achat du club. Concrètement, les Skyblues ont fini le jeu et il va falloir réussir à se réinventer.

Comme souvent après une réussite sportive totale, un grand remue-ménage se prépare. Bernardo Silva et Riyad Mahrez auraient demandé leur départ du club après avoir fait le tour, Ilkay Gundogan arrive en fin de contrat et la défense va aussi connaître une fameuse remise à neuf. Présents depuis plusieurs années maintenant, Kyle Walker et Aymeric Laporte sont annoncés sur le départ et il va falloir les remplacer en rajeunissant l'effectif. Josko Gvardiol, excellent avec le RB Leipzig et la Croatie, est la cible principale de City.

Mais le gaucher considéré comme le défenseur le plus prometteur du monde va coûter cher, très cher même. Une perspective qui n'effraie en rien les Cityzen qui s'apprêtent à formuler une offre ahurissante à l'ancien central du Dinamo Zagreb : pas moins de 100M d'indemnité de transfert et plus de 10M de salaire annuel pour la pépite de 21 ans. Les RottenBullen seront durs en affaires mais ont conclu un accord avec leur joueur pour ne pas le retenir plus que nécessaire.