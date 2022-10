L’histoire d’Igor Belanov, l’homme qui a mis fin au règne de Michel Platini comme Ballon d’Or

Il y a 36 ans, le Soviétique Igor Belanov inscrivait son nom au palmarès du Ballon d’Or. Il devançait tous les autres grands noms de son époque.

En parcourant la liste des anniversaires des sportifs "VIP" le 25 septembre, les plus jeunes pourraient se demander pourquoi celui d'Igor Belanov y figure également. Les plus curieux, en regardant de plus près, découvriraient qu'il est, excusez du peu, lauréat d'un Ballon d'Or.

"Ça ne compte pas, car nous parlons des années 1960", pourrait dire un fan de football fraîchement diplômé. Mais non. Igor Belanov a remporté le Ballon d'or en 1986, l'année suivant le triomphe de Michel Platini et l'année précédant le premier succès de Ruud Gullit. Il l'a remporté en devançant Gary Lineker et Emilio Butragueno, qui ont terminé respectivement deuxième et troisième, et ce malgré le fait qu’il représentait une équipe nationale, celle de l'Union soviétique, éliminée en huitième de finale de la Coupe du monde mexicaine.

Belanov, le lauréat qu'on n'attendait pas

Il est vrai qu'à l'époque, le Ballon d'or était un titre réservé aux seuls footballeurs européens. Par conséquent, Diego Armando Maradona, le génie de l'Argentine sur le toit du monde, et tous ses coéquipiers ont été exclus des suffrages. Mais la concurrence ne manquait pas.

Il y a eu Gary Lineker, l'attaquant d'Everton qui, juste après la Coupe du monde, a rejoint le FC Barcelone après avoir remporté le titre de meilleur buteur de Mexique 1986 avec six buts. Il y avait Emilio Butragueno, le goleador historique du Real Madrid et de l'Espagne qui a marqué cinq buts pendant la Coupe du monde, et des champions confirmés comme Marco Van Basten (à l'époque encore à l'Ajax), Platini et Ruud Gullit, qui triomphera l'année suivante.

Il y avait aussi Helmuth Duckadam, héros incontesté du triomphe historique du Steaua Bucarest en C1, avec quatre penalties arrêtés en finale contre Barcelone. Et peut-être est-ce justement parce qu’une équipe roumaine a triomphé dans l’épreuve reine qui a fait que Belanov a été mis avant. Lui qui, comme mentionné plus haut, n’avait pas dépassé le stade des 8es en Coupe du monde. En revanche, il a participé au triomphe de son Dinamo Kiev en Coupe des vainqueurs de coupe (3-0 en finale contre l'Atletico Madrid), marquant cinq buts durant la compétition.

Mais qui était Igor Belanov ? N'a-t-il eu qu'une seule année de gloire ? Pas vraiment. Né à Odessa en 1960, il a commencé à jouer pour Tchernomorets. À l'époque, ce qui est aujourd'hui l'Ukraine fait partie de l'immense Union soviétique et, par conséquent, faire son chemin, tant dans le championnat que dans l'équipe nationale, était tout sauf facile. Pour tout le monde.

Puis, en 1985, avant ses 25 ans, le saut vers le Dinamo Kiev. À la tête de ce qui est aujourd'hui l'équipe la plus célèbre d'Ukraine se trouve le colonel Lobanovski, l'homme qui - entre autres - a fait éclore Andriy Shevchenko.

Le premier championnat s'est terminé par un triomphe du Dinamo Kiev, qui n'avait pas réussi à atteindre son objectif depuis quatre ans. L'année suivante, juste avant la Coupe du monde mexicaine, Lobanovski a combiné le banc du Dinamo Kiev avec celui de l'équipe nationale soviétique, mais cela n'a pas été une distraction pour lui et son équipe.

Son Mondial mexicain a pesé dans l'esprit des jurys

Le Dinamo Kiev a de nouveau remporté le championnat et Belanov a été le vice meilleur buteur de l'équipe avec 10 buts, bien qu'il ne soit pas un numéro 9 mais plutôt un finisseur. Court et très rapide. Lors du triomphe du Dinamo Kiev en Coupe des vainqueurs de coupe, il est cependant le meilleur buteur avec cinq buts.

Lors de la Coupe du monde 1986, bien sûr, il y avait aussi de la place pour lui et beaucoup de ses coéquipiers : pas moins de 12 des 22 membres de l'équipe d'Union soviétique jouaient pour le Dinamo Kiev. Plus l’entraineur, bien sûr.

Le joueur vedette de l'équipe est Aleksandr Zavarov, qui rejoindra la Juventus deux ans plus tard, mais Lobanovski peut également compter sur des joueurs du calibre d'Aleinikov (qui jouera également en Italie, d'abord avec la Juventus, puis avec Lecce), Protasov, Blokhin et, bien sûr, Belanov.

La Coupe du monde commence bien pour l'URSS, qui lamine la Hongrie 6-0. Belanov a joué 69 minutes, mais sans marquer. Contre la France de Platini et Tigana, Belanov, avec son numéro 19 sur les épaules, a joué l'intégralité des 90 minutes du match qui s'est terminé par un 1-1. Le troisième match de la phase de groupe est une victoire 2-0 sur le Canada, Belanov n'entrant sur le terrain qu'en seconde période.

Une Coupe du monde anonyme pour lui, semble-t-il. En huitième de finale, cependant, le pire jour pour l'équipe nationale soviétique, qui est éliminée, Belanov, lui, brille de mille feux. En face, la Belgique de Vincenzo Scifo, mais c'est Belanov, de retour dans le onze de départ, qui a ouvert le score à la demi-heure de jeu. La Belgique a égalisé au début de la seconde période, avant que Belanov ne donne l’avantage à la 70e minute. À la 72e minute, la Belgique égalise à nouveau et la prolongation est nécessaire. Pendant la prolongation, cependant, les Diables Rouges ont trouvé deux buts et le troisième but de Belanov n'a servi à rien : le match s'est terminé sur le score de 3-4 et la Belgique s'est qualifiée pour les quarts de finale.

Il a rendu hommage à ses coéquipiers et son club

Malgré ses bonnes performances lors de la Coupe du monde, personne ne s'attendait à ce que le prix tant convoité lui revienne à la fin de l'année mais, contre toute attente, Belanov a été couronné. "Je sais que ce prix est plus une reconnaissance des accomplissements du Dinamo Kiev qu'une récompense individuelle", a-t-il déclaré lorsqu'il a reçu le prix, "donc je pense que Zavarov l'aurait davantage mérité".

Beaucoup ont approuvé ses paroles, mais Zavarov n'a terminé que sixième. Les choses se sont toutefois améliorées pour Zavarov deux ans plus tard, lorsque, comme nous l'avons mentionné, la Juventus l'a fait entrer en Serie A, à l'époque universellement reconnue comme la meilleure compétition du monde.

Après cet exploit, cependant, la carrière de Belanov a entamé une lente courbe descendante. Il a été appelé pour le championnat d'Europe de 1988, a manqué la demi-finale en raison d'une blessure, mais est revenu sur le terrain pour la finale contre la Hollande. C'est la finale historique du merveilleux but de Marco Van Basten, mais ce match aurait pu avoir un destin différent si, à 1-0 en faveur des Néerlandais, le but de Gullit, Belanov lui-même n'avait pas eu un penalty arrêté par Van Breukelen. Peu après, une merveille de volée de Marco Van Basten a donc coupé les jambes des Soviétiques.

Après cette déception et après le passage de son ami Zavarov à la Juventus, Belanov était également prêt à faire le grand saut et, bien que les grands noms ne se soient pas immédiatement intéressés à lui, les portes de la Serie A se sont ouvertes pour lui aussi.

C'était l'été 1988 et le Genoa et l'Atalanta le voulaient et discutaient de l'affaire depuis plusieurs mois. L'opération était prête : le Genoa irait le chercher au Dinamo Kiev et le prêterait ensuite à l'Atalanta. Nous sommes en 1988, Mondonico dirige les Bergamaschi et les ambitions sont très élevées. Dans l'équipe, il y a les Suédois Stromberg et Prtyz, le troisième doit être Belanov. La négociation, cependant, s'est bloquée, elle a duré longtemps : l'Atalanta s'est impatientée et, pour l'attaque, a signé le Brésilien Evair.

Belanov bloqué par son gouvernement

Ce n'est que plus tard que l'on découvrira que le gouvernement de l'Union soviétique avait littéralement empêché la conclusion de l'accord. Un règlement stipule que les footballeurs âgés de moins de 29 ans ne sont pas autorisés à jouer en dehors de l'Union soviétique. Et Belanov, malgré le Ballon d'or dans son armoire à trophées, n'a pas fait exception.

Frustré par ce qui s'est passé, dès que son âge le lui permet, il quitte immédiatement l'Union soviétique et va jouer en Allemagne, au Borussia Mönchengladbach. Son aventure au Borussia Mönchengladbach s'est également terminée de manière absurde : Belanov a été arrêté parce qu'il a été trouvé en possession de vêtements volés. Le Borussia le licencie et il signe à l'Eintracht Braunschweig, un club de deuxième division, où il joue pendant quatre saisons avant de mettre un terme à sa carrière dans ce qui était entre-temps redevenu un État indépendant, l'Ukraine.

Son après-carrière est également loin d'être anodine. En 2003, il a repris Wil, un club historique fondé en Suisse en 1900. Son aventure en tant que propriétaire et président s'est toutefois terminée après moins d'un an lorsque, durement contesté, il a été contraint de démissionner. Il vit désormais en Ukraine, où il combat la guerre aux côtés de ses concitoyens.

J'ai joué avec fierté pour l'Union soviétique et je suis choqué par cette guerre", a déclaré Belanov. "Paix à l'Ukraine et gloire à tous ceux qui s'opposent aux envahisseurs, venus détruire notre terre et notre peuple libre et héroïque".

Il était resté dans le football, en tant que propriétaire d'une école de football à Odessa, sa ville natale, où tous les enfants tapent dans le ballon en rêvant de gagner le ballon d'or. Ce que Belanov a réussi à faire.