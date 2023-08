Silencieux depuis des semaines observant le film, Didier Deschamps s’est enfin prononcé sur le feuilleton Mbappé, qui agite la presse depuis.

Sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps n’est pas resté en marge de ce que vit son capitaine en club. Donnant son avis sur la situation, qui a nourri et continue de nourrir la presse sportive, le technicien français a tout de même donné son avis sur le sujet.

Mbappé sélectionnable, selon Didier Deschamps

Dans une interview accordée à L’Equipe, ce jeudi, le sélectionneur de l’Equipe de France estime que le conflit de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain n’a rien à voir avec la sélection nationale. Le patron des Bleus se réjouit de l'amélioration des relations entre son capitaine Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Sa réintégration au groupe constitue une bonne nouvelle pour le sélectionneur français.

"La situation était compliquée, elle s'est normalisée. Tant mieux. Tout le monde est gagnant. J'ai échangé avec lui. C'est très bien pour l'équipe de France évidemment, mais aussi bien pour le club et pour lui", se réjouit le sélectionneur de l’Equipe de France.

L'article continue ci-dessous

Mais contrairement au Paris Saint-Germain, qui a décidé d’écarter Kylian Mbappé de son groupe pour la tournée asiatique et du début de saison, Didier Deschamps ne pense pas s’inscrire dans ce sillage. Pour le sélectionneur des Bleus, Mbappé sera avec son groupe. " Il serait venu avec nous, c’est une certitude. On aurait fait en sorte de trouver des solutions. Cela n’aurait pas remplacé la compétition, mais on aurait fait en sorte de compenser au maximum. Kylian aurait été avec nous ", a ajouté le technicien vainqueur du Mondial 2018 en Russie.

Deschamps analyse l’altercation du PSG avec Mbappé

Capitaine de l’Equipe de France, Kylian Mbappé a un statut particulier pour son sélectionneur. Ce dernier fait confiance à son joueur et pense l’utiliser à chaque fois malgré tout. Pendant tout l’été agité concernant l’avenir du Bondynois et son altercation avec son club, Didier Deschamps a eu des échanges avec son capitaine. L’entraîneur déplore le fait que le PSG a décidé de ne pas faire jouer un maillon fort de l’équipe.

"J’ai eu des discussions, mais peu importe la situation, je fais en sorte de tout comprendre. C’est sûr que ne pas jouer… Pour lui, ça n’a pas de prix, de jouer. Mais être en pleine possession de ses moyens sans pouvoir jouer avec son club, cela aurait été impossible... Je ne pense pas qu’il y ait un risque de perte d’énergie. Pour lui faire perdre sa tranquillité, à Kylian… Celui qui va y arriver n’est pas encore né", a déclaré le sélectionneur de France.