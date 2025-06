L'équipe de France Espoirs renverse le Danemark et file en demi-finale de l'Euro

Menée, dominée, presque éliminée, la France Espoirs a surgi dans les dix dernières minutes pour renverser le Danemark et filer en demi-finale.

Un pied dehors, puis les deux à nouveau bien ancrés dans le tournoi. Les Bleuets étaient au bord du précipice, à la 84e minute. Et puis, en 90 secondes, ils ont ressuscité. Une frappe de Merlin, une offrande pour Tel, et voilà le Danemark KO debout, renvoyé à la maison par une équipe de France qui a su se souvenir, à temps, qu’elle était faite pour rêver plus haut.

Du bord du gouffre au miracle français

Ce quart de finale n’a pourtant jamais respiré la sérénité côté tricolore. Dès les premières minutes, les approximations ont fleuri. Et c’est une relance ratée de Lemaréchal, plein axe, qui a lancé Bischoff sur le chemin du but danois (1-0, 18e). Une faute technique qui aurait pu coûter bien plus cher sans le sursaut signé Djaoui Cissé. À la 44e, dans la surface, il dribble, crochette, fixe, et termine du gauche. Une égalisation à contre-courant, qui maintenait la France en vie.

Mais l'embellie fut de courte durée. Trois minutes après la reprise, Guillaume Restes sort mal, Sorensen en profite (2-1, 49e). Et les Français retombent dans le flou. Mathys Tel pense égaliser à la 70e, mais son coup de casque est logiquement refusé pour hors-jeu.

Le bijou de Merlin, le tournant du match

Alors que tout semblait s’écrouler, le salut est venu d’un coup de canon. Quentin Merlin, servi en retrait, envoie une frappe du gauche dans la lucarne depuis l’entrée de la surface (2-2, 85e). Et dans la foulée, une transition éclaire : Abline trouve Tel, contrôle, frappe brossée, filet opposé (3-2, 86e). Deux gestes d’instinct, deux gestes de patron, et un match devenu fou.

Le Danemark ne s’en relèvera pas. L’équipe de Gérard Baticle, encore une fois, a flanché… puis flambé. Sans toujours briller, mais avec une force mentale qui commence à ressembler à une signature. Et si cette folie pouvait les mener jusqu’au bout ?