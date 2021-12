L'anecdote révélatrice de Freddy Adu, témoin de la gentillesse de Cristiano Ronaldo

Freddy Adu affirme que Cristiano Ronaldo est le seul joueur de Manchester United qui a tenu à interagir avec lui pendant son essai à Old Trafford. L'Américain avait été mis à l'essai en 2006 alors qu'il n'avait que 16 ans, deux ans après être devenu le plus jeune joueur à signer en MLS.

Il n'a finalement pas signé avec les Red Devils et sa carrière est depuis au point mort. À 32 ans, il a insisté sur le fait qu'il n'en a pas fini avec le jeu. "Tout le monde dit que Ronaldo est arrogant, qu'il est ceci ou cela, mais laissez-moi vous dire que parmi tous les joueurs présents, c'est la seule personne qui a tenu à venir me voir, à me parler, à m'inviter à dîner", a déclaré Adu à BritishGambler.co.uk.

"C'était une personne extraordinaire. Bien sûr, j'avais déjà un énorme respect pour Ronaldo, mais après cela, j'ai eu tellement de respect pour lui et il est littéralement devenu mon joueur préféré juste à cause du genre de personne qu'il était et de ce dont j'ai été témoin. Nous avons un peu discuté - je me suis surtout entraîné avec les U23 lorsque j'étais là-bas, car je n'avais que 16 ans à l'époque, mais j'ai eu quelques séances d'entraînement avec l'équipe première et c'était génial", s'est souvenu Freddy Adu.

Sir Alex Ferguson croyait en lui...

"À ce moment-là, j'étais très jeune, j'avais un contrat avec D.C. United et la MLS n'était pas prête à me laisser partir. Nous avons donc parlé avec Manchester United et Sir Alex Ferguson, qui a dit qu'il allait garder un œil sur moi et que je devais continuer à faire ce que je faisais", a-t-il ajouté. Freddy Adu, qui a un jour été comparé à Pelé et été considéré comme une future star mondiale, n'a pas atteint les sommets attendus lorsqu'il était un adolescent prodige.

L'attaquant s'est lancé dans une carrière qui l'a vu jouer à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, son dernier arrêt étant le Las Vegas Lights FC, en deuxième division américaine. Bien qu'il n'ait pas joué professionnellement depuis 2018, Adu ne ferme pas encore le livre sur sa carrière. "Je n'ai pas encore pris ma retraite, je n'ai que 32 ans, et j'ai vraiment envie de recommencer à jouer - je dois évidemment me remettre en selle et être extrêmement en forme, et ça va être la partie difficile. Je vais tenter ma chance l'année prochaine", a-t-il déclaré, déterminé à s'accrocher à son rêve.