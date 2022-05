Kylian Mbappé, une annonce dimanche ?

La fin de la saga approche. Une semaine après avoir annoncé qu'il avait "quasiment pris sa décision" concernant sur futur lors de la cérémonie des Trophées UNFP, Kylian Mbappé devrait rendre sa décision dans les prochains jours.

D'après une indiscrétion signée L’Equipe, on saura dès dimanche l'issue de ce feuilleton qui tient en haleine la planète football. Selon nos informations recueillies auprés de l'entourage de l'attaquant parisien, l'annonce devrait intervenir dans le week-end, sans qu'un moment précis ne puisse être donné.

Mais la tendance semble bien à une annonce dimanche au lendemain de ce qui pourrait être son ultime rencontre avec Paris, face au FC Metz. Alors que l'émission Téléfoot est pressentie pour recueillir les confidences de Mbappé, son entourage ne confirmait pourtant pas l'information ce jeudi soir.

Prolongation au PSG ou départ vers le Real Madrid ? L'information est bien gardée et même parmi les proches du Bondynois, tout le monde n'est pas au courant. Plus que 72 heures et le suspense du feuilleton de la saison prendra fin.