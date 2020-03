Kylian Mbappé fait un généreux don à la fondation Abbé-Pierre

La star du PSG vient d’effectuer un don important pour aider les sans-abri en cette période très délicate due à la crise sanitaire.

La Fondation Abbé-Pierre a révélé ce vendredi que Kylian Mbappé, l’attaquant vedette du PSG et de l’Equipe de , lui a versé un don très généreux. Le montant exact de la somme n’a pas été divulgué, à la demande de la famille de Mbappé.

« Soucieux des conséquences de la grave crise sanitaire qui frappe notre pays, mais aussi de toutes les conséquences qu'elle peut engendrer sur les personnes les plus fragiles, Kylian Mbappé vient d'effectuer un très gros don pour soutenir le travail de la Fondation Abbé Pierre », révélait le communiqué.

L'article continue ci-dessous

#FRATERNITÉ #SOLIDARITÉ



Du talent et du cœur, @KMbappe soutient la Fondation @Abbe_Pierre. Merci à lui pour sa générosité et son attention en direction des personnes en grande précarité.



👉 https://t.co/utDhSLYuKH



📷dr pic.twitter.com/sTShDX45Om — FondationAbbéPierre (@Abbe_Pierre) March 27, 2020

Le très beau geste de Mbappé intervient quelques jours après l’appel lancé par l’association caritative. Celle-ci n’a bien sûr pas manqué de le remercier à travers un message sur les réseaux sociaux : « Du talent et du cœur, Mbappé soutient la Fondation Abbé-Pierre. Merci à lui pour sa générosité et son attention en direction des personnes en grande précarité. »

Plus d'équipes

Cette initiative de l’un des footballeurs les plus célèbres de l’Hexagone va permettre de lancer des actions de première urgence, comme l’accès à l'eau et à l'hygiène des personnes en grande précarité, aide alimentaire et mise à l'abri des SDF. En outre, cela aidera la Fondation en terme de notoriété et d’autres dons pourraient éventuellement être récoltés.

Mbappé ne s’est pas exprimé sur le sujet, si ce n’est à travers un message où il fait la publicité de la fondation et lui manifeste son soutien. « Les plus démunis ne sont pas confinés. Ne les oublions pas. Bravo et force à la Fondation Abbé Pierre », a-t-il écrit sur Instagram.