Kylian Mbappé et Luka Modric face à un premier désaccord

Futur coéquipier de Mbappé s’il prolonge au Real Madrid, Luka Modric n’est pas d’accord avec le Bondynois sur un sujet très important.

Capitaine de l’Equipe de France, Kylian Mbappé est en Allemagne depuis le mercredi dernier avec les Bleus pour le compte de l’Euro 2024. Si le champion du monde 2018 veut gagner le tournoi avec les Bleus pour écrire l’histoire, le Bondynois estime que la compétition est plus compliquée que la Coupe du monde.

L’Euro plus compliqué que le Mondial, selon Mbappé

En conférence de presse le mardi, Kylian Mbappé avait indiqué que la Coupe du monde n’est pas aussi relevée que le Championnat d’Europe qu’il voit plus compliqué que la grande messe du football mondial.

« Pour moi, l’Euro est une compétition très compliquée, plus que la Coupe du monde. Il y a tellement de pression à la Coupe du monde, l’enjeu prend beaucoup le dessus. Toutes les équipes se connaissent à l’Euro, on a l’habitude de se jouer tout le temps, donc tactiquement c'est un football qui se ressemble. C’est difficile dès les phases de poules », avait indiqué la nouvelle recrue du Real Madrid.

Modric n’est pas d’accord avec Modric

Un avis qui n’est pas partagé par plein d’autres footballeurs en Amérique latine, notamment en Argentine. En effet, Leandro Paredes et Lionel Messi ont critiqué la déclaration du Bondynois, soulignant que la Coupe du monde est meilleure et compliquée à jouer que toute autre compétition. Comme les deux Argentins, Luka Modric ne partage pas l’avis de Mbappé avec qui il pourrait partager les vestiaires de la Maison Blanche s’il prolonge son contrat, lui qui y est proche.

« C’est vrai qu’à l’Euro il y a des matchs entre les meilleures équipes d'Europe, mais à la Coupe du monde, il y a aussi l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Chili, de grandes équipes. Je n'aime pas comparer, mais je pense que la Coupe du monde est plus difficile parce qu'il y a des équipes du monde entier. Je comprends ce qu'a dit Mbappé, mais pour moi, la Coupe du monde est plus difficile. Mais chacun a son avis », a répondu Luka Modric à Mbappé au micro d’ESPN.