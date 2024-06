La violente pique de Lionel Messi à Kylian Mbappé

Le génie argentin, Lionel Messi, n’a pas apprécié les récentes déclarations tenues par son ex coéquipier au PSG, Kylian Mbappé.

Lionel Messi et Kylian Mbappé n’étaient pas les meilleurs amis au monde quand ils étaient ensemble au PSG. Et ils ne risquent pas de le devenir aujourd’hui, maintenant qu’ils sont à milles lieux l’un de l’autre.

Messi pas d’accord Mbappé

Quand ils sont interrogés l’un sur l’autre, le Français et l’Argentin ne manquent pas d’exprimer leur respect réciproque. Mais, il leur arrive aussi de se transmettre des piques. C’est ce qu’a notamment fait l’octuple Ballon d’Or lorsqu’on lui a fait part des propos tenus par le Bondynois.

Mbappé a récemment indiqué que le championnat d’Europe et d’un niveau plus relevé que la Coupe du Monde. Une opinion comme un autre, que beaucoup d’observateurs partagent d’ailleurs, mais qui n’a absolument pas été du gout de La Pulga. Et ce dernier ne s’est pas gêné pour le faire savoir.

« Mbappé a dit que l'Euro était plus difficile que la Coupe du monde ? Il a aussi dit que les équipes sud-américaines n'avaient pas le même niveau de compétition que les équipes européennes. Chacun apprécie ce qu'il joue », a-t-il tonné à ESPN Argentine.

Getty

La Pulga préfère être champion du monde

Appelé à donner son propre avis concernant le niveau des tournois, Messi a rétorqué : « L'Euro est très important, mais il laisse de côté l'Argentine, 3 fois championne du monde, le Brésil, 5 fois champion du monde, l'Uruguay, 2 fois champion du monde. Il y a beaucoup de champions du monde laissés de côté pour pouvoir décréter que l'Euro est le plus relevé, n'est-ce pas ? ».

Pour finir, Messi a affirmé qu’il n’échangerait pour rien au monde son titre de champion planétaire acquis avec son pays au Qatar : « En Coupe du monde, les meilleures équipes sont présentes, tous les champions du monde sont là. C'est pourquoi tout le monde veut être champion du monde. »